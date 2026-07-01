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Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА

Силовые структуры » Военные новости

Все хотят знать, когда Минобороны РФ введёт в строй систему противодействия атакам БПЛА, которые в последнее время стали чувствительными и привели к выводу из строя НПЗ.  

Путин пообещал показать новое оружие России: гиперзвук, ядерка или антидроны
Фото: Midjouney: Новое оружие РФ - Сармат, гиперзвук, лазеры или РЭБ by ChatGPT 5.0 is licensed under Свободно распространяемое изображение
Путин пообещал показать новое оружие России: гиперзвук, ядерка или антидроны

Противодействие ударам дронами вглубь России наладится к ноябрю. Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц. Он сослался на недавнюю встречу министра обороны Андрея Белоусова с военкорами.

"На встрече с военкорами Андрей Рэмович сказал — к ноябрю у нас в полной мере должна заработать (противодронная) система. Не буду говорить какая, но в неё будет всё заведено, и появится много больше средств поражения и перехвата", — сказал Коц.

Как сообщало Минобороны, Белоусов в ходе упомянутой встречи заявил о внедрении в ПВО системы искусственного интеллекта. В войсках создают единую цифровую среду для повышения осведомлённости на поле боя и формируют мобильные огневые группы с FPV-перехватчиками для защиты от дронов.

Главная фраза Коца — "в неё будет всё заведено" — указывает на объединение разрозненных средств обнаружения в общую сеть. Сейчас радары ПВО, гражданские системы мониторинга, посты визуального наблюдения, тепловизоры и комплексы РЭБ часто работают обособленно. Новая система объединит их через единую систему накопления и обработки данных. В неё в режиме реального времени будут стекаться данные обо всех воздушных угрозах, формируя единую цифровую карту неба.

Нейросеть в этой системе будет выполнять три задачи.

1. Автоматическое распознавание: мгновенное отличие птицы или гражданского квадрокоптера от боевого дрона.

2. ИИ сам определяет, какой беспилотник представляет наибольшую угрозу.

3. Система автоматически отдает команду на уничтожение оптимальному средству (например, отправляет сигнал глушения РЭБ или наводит зенитную пушку), освобождая человека от рутинных вычислений.

Специалиcты указывают, что комплекс ЗАК-30 "Цитадель" — позиционируется как важный элемент той самой "эшелонированной тактической системы перехвата", о которой говорил Белоусов. Она выступает в качестве "последнего рубежа" обороны объектов, перехватывая то, что пропустили дальнобойные комплексы ПВО и системы РЭБ. Это новейший российский зенитный артиллерийский комплекс калибра 30 мм, разработанный госкорпорацией "Ростех" специально для защиты важных стационарных объектов (например, нефтеперерабатывающих заводов и военных баз) от массированных налетов беспилотников.

Официальная премьера комплекса состоялась совсем недавно — в конце мая 2026 года на Первом международном форуме по безопасности. При этом, по заявлениям разработчиков и военкоров, "Цитадель" уже прошла испытания в реальных боевых условиях и поставляется в войска (в частности, для усиления противовоздушной обороны Москвы.

Комплекс использует 30-мм боеприпасы со шрапнельной начинкой и дистанционно управляемым взрывателем. Снаряд взрывается не при физическом ударе о дрон, а на подлете к нему, создавая плотное облако осколков. Это позволяет гарантированно уничтожать даже малые FPV-дроны минимальным количеством выстрелов.

"Цитадель" оснащена собственной круговой радиолокационной станцией (РЛС) и мощной оптико-электронной системой, работающей в видимом и инфракрасном (тепловизионном) диапазонах. Оптический канал критически важен: он позволяет выслеживать БПЛА, сделанные из композитных материалов и пластика, которые почти невидимы для обычных радаров, ориентируясь на тепло их двигателей и батарей.

Весь цикл работы — от обнаружения дрона, расчета его траектории до вычисления идеальной точки дистанционного подрыва снаряда — автоматика делает сама. Роль человека-оператора сводится лишь к подтверждению команды "Огонь". Это минимизирует человеческий фактор и позволяет эффективно отражать атаки целых роев БПЛА.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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