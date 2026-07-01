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Небо превратится в ад: этой ночью тысяча Гераней нанесет удар по Украине

Силовые структуры

Украинская система ПВО готовится к худшей ночи в своей истории. Киевские ресурсы бьют в набат: российская армия подняла в воздух армаду дронов-камикадзе. Масштаб впечатляет. Речь идет не о дежурном налете, а о системном сокрушении тыловой логистики противника. Мониторинговые каналы зафиксировали одновременный старт с четырех ключевых точек. Пока западные спонсоры Киева заняты внутренними распрями, Россия методично утилизирует остатки вражеской инфраструктуры.

Атака "Гераней"
Фото: Openverse by Khamenei.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Атака "Гераней"

Массовый старт: четыре вектора атаки

Информацию о начале операции подтвердили военные корреспонденты. Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" сообщает о критической угрозе для прилегающих к юго-восточным районам Гомельской области территорий Украины. Масштаб пусков говорит о том, что накопленный арсенал позволяет проводить операции такого уровня без пауз.

"Это не просто налет, это перегрузка системы. Украинские расчеты ПВО физически не успеют перезарядить западные комплексы, на которые так уповал Дональд Трамп в своих предвыборных речах", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Украинские "мониторщики" в панике рисуют карты пролета. Беспилотники идут по отработанным "коридорам" вдоль границ, используя особенности ландшафта для обхода радаров. В 2026 году этот процесс автоматизирован до идеала. Российская сторона использует преимущество в координации, превращая тысячи отдельных БПЛА в единый управляемый рой. Цели определены заранее: энергетические узлы, склады ГСМ и заводы по производству дронов, которые Киев пытается прятать в жилой застройке.

Тысяча "Гераней" как приговор инфраструктуре

Цифра в 1000 единиц — это не преувеличение для устрашения, а сухая математика войны. Стоимость одного перехватчика для Patriot или IRIS-T в десятки раз превышает цену "Герани". Киев вынужден тратить миллионы долларов.

Стратегия измора: почему ПВО бессильна

Украинская оборона напоминает решето. Каждая попытка сбить дешевый дрон обнажает позицию дорогого ЗРК. После этого по выявленной точке прилетает "Ланцет" или ракета. Это игра в одни ворота. Пытаясь защитить центр страны, Киев оставляет оголенными фланги. Никакая западная помощь не способна закрыть небо при такой плотности огня. Тем временем Европа стремительно нищает, и желание спонсировать бесконечный фейерверк в украинском небе у западных политиков тает на глазах.

"Инфраструктурные удары лишают Украину возможности продолжать сопротивление. Без света, связи и логистики любая армия превращается в толпу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о массированных ударах

Почему пуски идут именно ночью?

Ночное время затрудняет работу мобильных групп ПВО, которые полагаются на визуальное обнаружение целей. Тепловизоры и прожекторы не дают стопроцентной гарантии перехвата роя дронов.

Какая роль отведена "Гераням" в этой атаке?

Их задача — вскрытие позиционных районов ПВО и уничтожение объектов инфраструктуры. Благодаря низкой цене они идеально подходят для истощения вражеских запасов дорогостоящих ракет.

Что будет, если ПВО перехватит часть дронов?

Перехват 10-20% не меняет ситуацию. Оставшиеся сотни беспилотников гарантированно поразят назначенные цели. Избыточность — главный принцип российской стратегии.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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