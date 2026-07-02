Рядом с Россией поднимается новый военный кулак: страна с мирной маской копит ударную мощь

Япония фактически игнорирует ограничения собственной Конституции, планомерно наращивая ударный потенциал при поддержке Вашингтона, заявил военный эксперт и аналитик Борис Подопригора. В комментарии для Pravda.Ru специалист отметил, что Токио десятилетиями готовит информационную почву для милитаризации, сохраняя при этом внешнюю осторожность в отношениях с Москвой.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Русский мост, Владивосток

Ранее исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов обратил внимание на провокационные вбросы в японских СМИ. По его словам, практически любое сообщение о постановке на дежурство новых ракет или прибытии американских самолетов сопровождается тезисом о том, что теперь под ударом находятся Пекин, Пхеньян и российский Владивосток.

Подопригора пояснил, что обсуждение вооружения Японии является исторически повторяющимся сюжетом. По его наблюдениям, эта тема регулярно всплывает в англоязычной прессе страны на протяжении последних сорока лет. При этом официальный Токио предпочитает не комментировать частные публикации в СМИ.

"По сумме обстоятельств можно предположить, что Япония действительно потихоньку наращивает военный потенциал при поддержке США, несмотря на то, что это нарушает Конституцию страны, и теоретически она уже достаточно вооружена. Что касается политического аспекта, то главная тема в Тихоокеанском и Азиатско-Тихоокеанском регионе — это отношения Китая и США", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что ключевым фактором, определяющим поведение Японии, остается противостояние США и Китая. Токио в этой схеме не обладает полной субъектностью, полностью ориентируясь на стратегические интересы Белого дома. Параллельно с этим процессы милитаризации охватывают и соседние страны. Например, армия Южной Кореи активно внедряет беспилотные системы и пересматривает тактические концепции пехоты.

Говоря о рисках прямого удара по российской территории, аналитик указал на двойственность ситуации. С одной стороны, японское руководство сохраняет определенную аккуратность, опираясь на исторический опыт взаимодействия с Россией. С другой — полное разрушение системы международного права стирает прежние границы дозволенного. Эксперты отмечают, что милитаризация Японии вызывает резкую реакцию со стороны ключевых региональных держав.

"Есть фактор, который говорит в пользу отсутствия особого напряжения между Россией и Японией: вся политическая повестка сегодня сместилась в сторону Европы и евроатлантического пространства. Проще говоря, западному миру сейчас не до Японии, и она не может этого не осознавать", — добавил Подопригора.

Внимание США сейчас действительно сконцентрировано на европейском театре, хотя Вашингтон и пытается балансировать между регионами. На этом фоне вывод части сил США из Европы обсуждается в контексте необходимости усиления позиций в Азии. В то же время Токио ищет новых партнеров для укрепления безопасности. Так, недавно стало известно, что Германия и Япония прорабатывают правовую базу для размещения военных контингентов на территориях друг друга. Кроме того, Токио начал проявлять интерес к снабжению кризисных зон, в том числе обсуждаются потенциальные поставки оружия Японией для нужд НАТО.

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