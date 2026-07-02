Под Харьковом началась спешная эвакуация населения: в Госдуме объяснили, чего испугался Киев

Украинская сторона стремится полностью вывезти население из районов, которые рискуют перейти под контроль российских войск, заявил депутат Государственной думы и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. В комментарии для Pravda.Ru он подчеркнул, что эвакуация жителей Харьковской области является стандартным методом Киева на фоне изменения линии боевого соприкосновения.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт

Ранее сообщалось, что командование ВСУ потребовало принудительно освободить села Слатино и Русская Лозовая в Харьковской области. По данным источников в российских силовых структурах, которые передает РИА Новости, местная администрация пытается убедить граждан самостоятельно покинуть свои дома. Подобные процессы фиксировались и на других участках фронта, где также проводилась массовая эвакуация жителей приграничных населенных пунктов.

Бородай отметил, что восточные регионы Украины давно стали ареной интенсивного противостояния. По его мнению, действия украинских властей продиктованы логикой и пониманием перспектив продвижения ВС РФ на харьковском направлении.

"Харьковская область уже давно является территорией боевых действий. Если появляется перспектива того, что под контроль России могут перейти какие-то населенные пункты, украинские власти стараются эвакуировать оттуда жителей. Это их стандартная практика. Они максимально эвакуируют население тех регионов, которые относятся к востоку Украины", — пояснил депутат.

Специалисты фиксируют, что тактика зачистки прифронтовых зон от мирного населения применяется Киевом повсеместно. На этом фоне в экспертном сообществе активно обсуждаются перспективы изменения географии СВО и расширение зоны контроля российских сил. Бородай добавил, что активность украинской стороны в вопросе перемещения гражданских лиц напрямую связана с ожиданием активных действий на конкретных участках.

"Это абсолютно естественная практика, которая применяется уже давно. Там, где возникает хотя бы малейшая перспектива перехода населенных пунктов под наш контроль, украинские власти стараются не оставлять мирное население и проводят его эвакуацию", — подчеркнул парламентарий.

Параллельно с этим аналитики указывают на участившееся оставление позиций украинскими подразделениями, что вынуждает Киев форсировать вывоз людей. Мониторинг фронта подтверждает, что роль наемников в боевых действиях остается заметной, но не предотвращает постепенный обвал обороны. В частности, военные ведомства недавно подтвердили результативный прорыв обороны в стратегически важном транспортном узле, что еще больше усилило панику в рядах администрации Харьковской области.

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