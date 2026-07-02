Массированный обстрел Киева стал ответом на атаку по Москве баллистической ракетой

Зеленский испытывал терпение Кремля блокадой Крыма и запуском баллистической ракеты над Москвой. Ночной удар по Киеву был на этот раз, действительно, актом возмездия.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"

Российские войска нанесли в ночь на 2 июля массированный ракетный удар по военным и промышленным объектам в Киеве и Киевской области. Основной целью атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса, логистические узлы и склады горючего. В результате обстрела в столице Украины объявлен день траура из-за гибели 13 человек. Масштаб ударов привел к перебоям с электроснабжением и отключению домашнего интернета у жителей обоих берегов Днепра.

Особенностью ночной операции стало массовое использование реактивных беспилотников "Герань". В Москве заявили, что подобные действия стали ответом на атаки по гражданской инфраструктуре РФ. Также одним из поводов стало испытание украинской баллистической ракеты большой дальности (предположительно модели "FP-9"), которая пролетела около 850 км до Москвы, где была сбита. По данным OSINT-аналитиков, в общей сложности было выпущено 82 ракеты, включая гиперзвуковые "Цирконы", "Искандеры" и крылатые ракеты Х-101 и "Калибр".

"Применение гиперзвуковых ракет и массированных групп БПЛА в сочетании с баллистикой создает ситуацию, когда даже современные системы ПВО не успевают отрабатывать все цели. Это ведет к закономерному снижению процента перехватов, что мы и наблюдаем в текущей атаке по сравнению с предыдущими", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Оценочный баланс ракетного удара: Тип ракеты Запущено (прим.) Перехвачено (прим.) Х-101 34 10 Искандер-М/С-400 24 4 Циркон (гиперзвук) 12 0 Калибр 8 8 Х-59/69 4 4 Итого 82 26

Согласно данным Минобороны, под удар попали критически важные для мобилизации на Украине и функционирования армии предприятия. Поражено ООО "Радионикс", выпускающее системы управления ракетами "Фламинго" и "Файер Пойнт", а также НПК "Атлон Авиа", где собирают дроны "Лютый" и "Магура УА". Серьезный урон нанесен ГП "Антонов" и Киевскому радиозаводу, который занимается модернизацией прицелов для танков и БМП, а также производством компонентов для БПЛА.

Критические потери инфраструктуры: Предприятие "Киев-25": уничтожены средства РЭБ "Лима" для подмены навигационных сигналов.

Логистический центр "МЛП-Чайка": уничтожены склады с западными комплектующими и боеприпасами.

Склад ГСМ "Киев-3": прекращены поставки дизельного топлива для гарнизона Киева и фронта.

Энергообъекты ДТЭК и газораспределительные станции: перебои в питании заводов ВПК.

Разрушение этих узлов создает серьезный логистический ад для Киева, так как удар по складам и заводам напрямую бьет по боеспособности ВВС и ПВО. Ситуация осложняется тем, что кризис в НАТО и внутренние распри в альянсе могут замедлить поставку новых систем защиты. В то же время дефицит бомбардировщиков в Европе делает союзников Киева менее способными оказывать поддержку с воздуха.

Последствия для гражданского сектора: Из-за повреждения одного из столичных дата-центров значительная часть жителей Киева осталась без фиксированного интернета. Энергохолдинг ДТЭК подтвердил повреждение сетей, что привело к массовым отключениям электричества. На фоне этого активность СБУ в Европе и эскалация в Крыму приводят к тому, что население становится заложником ответных ударов.

Пока западные страны пытаются справиться с внутренними проблемами, такими как радикализация в армии ФРГ или политический взрыв во Франции, Украина теряет производственные мощности. Потеря заводов по выпуску электроники для ПВО и РЭБ может стать фатальной в условиях затяжного конфликта.

Частые вопросы по ситуации: Почему упал процент перехватов? Высокая плотность целей и применение гиперзвуковых ракет "Циркон" затрудняют работу ПВО. Какие объекты пострадали больше всего? Заводы радиоэлектронной промышленности и склады ГСМ. Почему пропал интернет? Поврежден один из центральных дата-центров Киева.

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