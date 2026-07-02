Мужество на передовой отметили официально: делегация ВсКО наградила бойцов бригады "Терек"

Делегация Всероссийского казачьего общества посетила позиции разведывательной бригады "Терек" в День ветеранов боевых действий. Возглавил группу атаман ВсКО Виталий Кузнецов, а само мероприятие началось с молитвенного поминовения под руководством священника подразделения иерея Алексия Барышева. В рамках визита походному храму бригады передали икону Пресвятой Богородицы, созданную воспитанниками детского дома из Усть-Лабинска.

Фото: Всероссийское казачье общество is licensed under public domain Иерей Алексий Барышев награждает бойцов

Во время встречи атаман подчеркнул значимость службы казаков и передал приветственные слова от основателя подразделения Юрия Чайки.

"Пусть Пресвятая Богородица оберегает каждого воина, хранит бригаду и помогает вам в выполнении поставленных задач. Поздравляю весь личный состав с Днем ветеранов боевых действий. В это непростое время вы были, есть и будете надежной опорой и защитой нашего государства. Убежден, что все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, будут выполнены", — заявил Виталий Кузнецов.

За проявленное мужество более 60 бойцов получили награды Всероссийского казачьего общества, включая знаки отличия Архангела Михаила III степени и грамоты Синодального отдела. Помимо знаков почета, добровольцам доставили крупную партию гуманитарного груза для выполнения боевых задач. В состав поставки вошли разведывательные беспилотники, специализированное военное оборудование, комплекты формы, медикаменты и техника.