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До прямого конфликта России с НАТО остается шаг: Западу придется выбрать между Киевом и катастрофой

Силовые структуры » Военные новости

Завершение специальной военной операции на условиях Москвы и жесткое предупреждение о последствиях ядерного столкновения являются ключевыми факторами для предотвращения прямого конфликта с НАТО, заявил полковник запаса, военный эксперт и член президиума организации "Офицеры России" Андрей Головатюк. В беседе с Pravda.Ru специалист проанализировал текущую стратегию западных стран по эскалации напряженности.

армия латвия
Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
армия латвия

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что мир стремительно приближается к фазе реального противостояния между Россией и Западом без участия посредников. По словам аналитика, стремление нанести Москве стратегическое поражение ведет к переходу от прокси-войны к прямому столкновению. Параллельно с этим процессом западная военная машина наращивает темпы, адаптируя промышленность к затяжному противоборству.

Головатюк уверен, что первоочередной задачей России остается выполнение поставленных целей СВО, так как нынешний киевский режим превратил территорию Украины в подготовительный плацдарм для сил Альянса. Второй этап сдерживания — достижение понимания на Западе фатальности их текущего курса через дипломатические каналы.

"Во-первых, это скорейшее завершение специальной военной операции и достижение поставленных целей, поскольку Украина сегодня используется как плацдарм, куда Запад вкладывает деньги и вооружения. Во-вторых, это доведение до Запада через дипломатические каналы понимания того, что прямой конфликт не принесет победителей и закончится ядерным столкновением", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что риторика о подготовке к большой войне часто используется западными политиками для решения внутренних задач, включая перераспределение бюджетных потоков. В частности, планы против России требуют колоссальных вливаний из карманов налогоплательщиков в оборонно-промышленный комплекс.

Несмотря на воинственные заявления, Москва неоднократно обозначала "красные линии". В Европе уже начали осознавать, что цена прямой агрессии окажется неприемлемой для существования самих западных государств. Однако на официальном уровне информационная накачка населения продолжается.

"Это не нужно никому. Запад сейчас пытается втянуться в конфликт, создать напряженность и готовиться к войне, но все это лишь их домыслы и выдумки. Они стремятся подготовить своих избирателей, а по сути это лишь дополнительные расходы налогоплательщиков на наращивание оборонно-промышленного комплекса", — пояснил специалист.

Пока европейские лидеры обсуждают милитаризацию, в экспертной среде не исключают сценария, при котором Киев поставят перед выбором относительно дальнейшей поддержки. Многое будет зависеть от жесткости позиции России по демилитаризации региона. Важным пунктом остается и условие завершения конфликта, которое должно исключать любые угрозы безопасности российских границ в долгосрочной перспективе.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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