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Героическая страница истории в Лисичанске: как казачьи формирования изменили ход борьбы за город

Силовые структуры » Военные новости

Сегодня исполнилось четыре года с момента освобождения Лисичанска в Луганской Народной Республике. В боях за город особую роль сыграли подразделения казаков, преодолевавшие ожесточенное сопротивление противника на сложных участках фронта. Лисичанск, расположенный на стратегической высоте, был защищен сетью укрепрайонов и взорванными мостами через Северский Донец.

Четыре года со дня освобождения Лисичанска ЛНР
Фото: Канал "Российское казачество" в MAX is licensed under public domain
Четыре года со дня освобождения Лисичанска ЛНР

Штурмовые группы действовали в условиях плотной городской застройки, стремясь максимально обезопасить гражданское население от последствий обстрелов. После вытеснения подразделений ВСУ бойцы незамедлительно развернули гуманитарный штаб для помощи местным жителям в школе №14. По словам депутата Госдумы Виктора Водолацкого, люди долгое время находились в подвалах без доступа к продуктам и воде.

"Естественно, когда казаки зашли туда, выяснилось, что многие месяцы люди жили в подвалах без еды, без питья. Мы предоставили им гуманитарную помощь. Еще шли бои, шли обстрелы, а мы с гуманитарной помощью уже были там, в пункте на базе СШ №14", — рассказал Водолацкий, сообщается на сайте портала "Российское казачество".

Глава Лисичанского городского округа Эдуард Сахненко поблагодарил бойцов Лисичанской казачьей бригады имени Платова и спецназа "Ахмат" за мужество. Чиновник подчеркнул, что подвиг военнослужащих станет основой для патриотического воспитания будущих поколений. Сейчас в населенном пункте продолжается работа по восстановлению социальной инфраструктуры.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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