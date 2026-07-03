В структуре российских войск беспилотных систем создаётся новое подразделение — казачий батальон «Покров». Его формирование позиционируется как пример адаптации казачьих традиций к современным условиям ведения боевых действий, где всё большую роль играют беспилотные технологии.
По заявлениям инициаторов проекта, батальон должен объединить людей, разделяющих казачьи традиции, с задачами, требующими навыков работы с современными техническими средствами — в первую очередь беспилотными системами.
Ранее Ликонцев заявил, что в войсках беспилотных систем будут созданы казачьи подразделения. По его словам, это решение обосновано успешным опытом казаков-операторов БПЛА, которые воюют на Донбассе с 2014 года. Он отметил, что накопленный опыт применения малых отрядов беспилотников обобщается и объединяется в единую систему, а работа теперь ведётся общим коллективом. Финансирование таких подразделений, по словам командира, переходит от спонсорской поддержки к отдельному выделенному бюджету.
Российская нефтепереработка столкнулась с аномальным снижением активности, а объемы первичной обработки сырья в июне обновили многолетние антирекорды отрасли.