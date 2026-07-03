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В войсках беспилотных систем начал формироваться казачий батальон "Покров"

Силовые структуры » Военные новости

В структуре российских войск беспилотных систем создаётся новое подразделение — казачий батальон «Покров». Его формирование позиционируется как пример адаптации казачьих традиций к современным условиям ведения боевых действий, где всё большую роль играют беспилотные технологии.

Беспилотник
Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Беспилотник

По заявлениям инициаторов проекта, батальон должен объединить людей, разделяющих казачьи традиции, с задачами, требующими навыков работы с современными техническими средствами — в первую очередь беспилотными системами.

Ранее Ликонцев заявил, что в войсках беспилотных систем будут созданы казачьи подразделения. По его словам, это решение обосновано успешным опытом казаков-операторов БПЛА, которые воюют на Донбассе с 2014 года. Он отметил, что накопленный опыт применения малых отрядов беспилотников обобщается и объединяется в единую систему, а работа теперь ведётся общим коллективом. Финансирование таких подразделений, по словам командира, переходит от спонсорской поддержки к отдельному выделенному бюджету. 

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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