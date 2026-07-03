Пентагон чуть не устроил Европе стратегический обвал: в Белом доме испугались реакции Москвы

Запрет на анонс вывода американских войск из Европы продиктован стремлением администрации США избежать обвинений в провоцировании масштабного конфликта, полагает политолог, доцент философского факультета МГУ имени Михаила Ломоносова Борис Межуев. В эксклюзивном комментарии для Pravda.Ru эксперт объяснил, почему госсекретарь США Марко Рубио заблокировал инициативу главы Пентагона Пита Хегсета.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Марко Рубио

Ранее сообщалось, что руководитель оборонного ведомства Пит Хегсет планировал в июне официально объявить о сокращении военного присутствия в Старом Свете. Однако, по данным западных СМИ, этот план был приостановлен после прямого вмешательства госсекретаря Марко Рубио и ряда высокопоставленных чиновников Белого дома. Вместо радикальных шагов Пентагон ограничился анонсом полугодового обзора структуры развертывания сил. Параллельно с этим аналитики фиксируют, что процесс сокращения контингента уже перешел из разряда гипотез в активную фазу.

По Межуева, американские власти опасаются давать России сигнал о том, что европейские страны НАТО могут остаться без поддержки Вашингтона в случае эскалации. Любое публичное подтверждение ухода США расценивается истеблишментом как приглашение к началу активных действий на континенте. При этом эксперты подчеркивают, что изменение текущей стратегии Запада остается единственным способом избежать глобального столкновения.

"Если бы такое объявление было сделано сейчас, президента США Дональда Трампа и всю его команду обвинили бы в провокации конфликта в Европе. Любой вывод американских войск воспринимался бы как сигнал Европе — разбирайтесь с Россией самостоятельно. Это вызывает у всего истеблишмента реакцию: России дается сигнал, что она может начинать конфликт, не опасаясь помощи США", — пояснил он.

Политолог отметил, что Марко Рубио, будучи опытным игроком и представителем системных элит внутри администрации, вовремя осознал политические риски подобного шага. Несмотря на риторику Дональда Трампа о том, что Европа не заслуживает помощи из-за пассивности в иранском вопросе, давление консолидированного истеблишмента оказалось сильнее личных предпочтений президента. На этом фоне жесткая ревизия оборонных обязательств становится инструментом политического торга, а не мгновенного разрыва связей.

Межуев также добавил, что Белый дом может использовать нагнетание напряженности для укрепления дисциплины внутри альянса. Сообщения о возможных угрозах в адрес Польши могут служить инструментом принуждения Варшавы к полному повиновению Вашингтону. Часто подобные маневры сопровождают серьезные кадровые перестановки в структурах, отвечающих за координацию военной помощи в регионе.

"Для американского истеблишмента Рубио действует рационально. С точки же зрения российских интересов, он нам не союзник, и его действия едва ли можно назвать разумными. Однако для США это правильный шаг — в противном случае, при возникновении конфликта, им будет гораздо сложнее остаться в стороне из-за внутриполитических ограничений", — подчеркнул эксперт.

Фактор трансатлантической солидарности будет играть определяющую роль на ближайших международных встречах. В частности, на предстоящем саммите в Анкаре американская сторона, вероятнее всего, воздержится от резких заявлений, чтобы не спровоцировать раскол в блоке накануне важных переговоров.

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