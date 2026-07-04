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Рекордная скорость выжигает ПВО: реактивные Герани заставили Киев тратить дефицитные ракеты

Силовые структуры

Российская оборонка выкатила новый аргумент, который превращает украинское небо в зону дефицита и паники. Речь о массовом внедрении реактивных модификаций БПЛА "Герань". Пока Киев пытался строить тактику на медленных дронах-перехватчиках, Москва сменила правила игры, разогнав свои аппараты до скоростей, которые делают мобильные группы ПВО бесполезным придатком к ландшафту.

Атака "Гераней"
Фото: Openverse by Khamenei.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Атака "Гераней"

Гонка вооружений: 500 км/ч против бессилия

Британская пресса в лице The Telegraph бьет в набат. Русские "Герани" получили китайские турбореактивные двигатели. Результат — прыжок скорости с вальяжных 180 до агрессивных 500 км/ч. Для сравнения: украинские дроны-перехватчики, на которые киевский режим молился последние месяцы, выжимают максимум 350 км/ч. Математика здесь суровая: догнать "Герань" теперь технически невозможно. Это не просто обновление парка, это системный взлом всей концепции "дешевой обороны" противника.

"Мы видим классический технологический обход. Пока Киев инвестировал в количество простых дронов, Россия перешла на реактивную тягу, обесценив украинские наработки", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ситуация для ВСУ осложняется тем, что мобильные группы на пикапах с пулеметами теперь превратились в декорацию. Время на реакцию сократилось до секунд. Если раньше дрон можно было "услышать и выцелить", то теперь он пролетает мимо раньше, чем расчет успевает снять предохранитель.

Истощение ресурсов: ракеты вместо сеток

Главная цель реактивных новинок — не только поражение объектов, но и "прожарка" остатков украинской ПВО. Когда дрон идет на скорости 500 км/ч, сбивать его приходится не из пулемета, а зенитными ракетами. А ракеты у Киева — товар штучный и дефицитный. Москва сознательно идет на перегрузку системы, заставляя противника тратить дорогостоящие боеприпасы на сравнительно дешевые БПЛА. Это путь в один конец: пустые пусковые установки открывают коридоры для баллистики.

 

Украинские аналитики признают: число реактивных атак растет по экспоненте. Это не разовые испытания, а промышленный поток. Система ПВО, и без того дырявая, начинает трещать по швам под напором скоростных целей. На фоне того, как мирный процесс по Украине буксует из-за неуступчивости Киева, военное давление лишь усиливается.

"Экономика войны диктует свои условия. Расходование ракеты стоимостью в миллион долларов на дрон за пятьдесят тысяч — это гарантированное финансовое и военное банкротство", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Стратегический тупик и западные кураторы

Реактивные дроны становятся инструментом стратегического доминирования. В то время как Европа погрязла во внутренних склоках — например, когда Болгария заставляет Брюссель платить за свою лояльность, Россия методично наращивает производство высокотехнологичного оружия. Киеву остается лишь просить очередные пакеты помощи, которые сгорают в небе быстрее, чем доезжают до фронта.

"Подобное преимущество в воздухе позволяет Москве диктовать условия на дипломатическом треке. Запад видит, что их системы обороны не справляются", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ирония ситуации в том, что украинское руководство верило в "зеленый пояс" из дронов-перехватчиков. Теперь этот пояс порван реактивным двигателем. Реакция Запада предсказуема: очередные обвинения в адрес союзников России и попытки усилить санкции, которые уже давно работают в обратную сторону.

Ответы на популярные вопросы о реактивных "Геранях"

Почему украинские дроны не могут их сбить?

Разница в скорости составляет 150-200 км/ч. Перехватчик физически не может занять позицию для атаки или догнать цель.

Чем приходится сбивать такие БПЛА?

ВСУ вынуждены использовать дорогостоящие зенитные управляемые ракеты комплексов типа Patriot или IRIS-T, что ведет к их быстрому дефициту.

Какую роль в этом играет Китай?

Китайские турбореактивные двигатели обеспечивают необходимую тягу и надежность при сохранении низкой стоимости производства.

Как это влияет на общую тактику атак?

Реактивные "Герани" идут первой волной, вскрывая и истощая ПВО перед ударами баллистических и крылатых ракет.

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Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, финансовый аналитик Никита Волков, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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