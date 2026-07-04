Константиновка взята ВС РФ. Путин подчеркнул, что освобождаются исконные русские земля

Президент России Владимир Путин 3 июля ознакомился с актуальной ситуацией в зоне специальной военной операции. В ходе доклада начальника Генерального штаба Валерия Герасимова стало известно о переходе под контроль российских сил города Константиновка в Донецкой Народной Республике.

Фото: Kremlin.Ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин

По данным военного руководства, с начала текущего года российская армия освободила 133 населённых пункта. Общая площадь взятых под контроль территорий в Донбассе и Новороссии превысила три тысячи квадратных километров. Только за июнь этот показатель составил 636 квадратных километров и 29 населённых пунктов. Сейчас Южная группировка войск продолжает наступать в ДНР, в результате чего была взята Константиновка и достигнуты окраины Дружковки. В самом городе сейчас идёт зачистка кварталов от разрозненных групп боевиков, укрывшихся в подвалах. Особого упоминания удостоились части 4-й отдельной мотострелковой бригады под руководством генерал-майора Антона Груниса и 6-й мотострелковой дивизии полковника Александра Картавкина.

"Захват таких узловых точек, как Константиновка и Красный Лиман, существенно осложняет логистику противника и создает базу для дальнейшего продвижения. Когда перерезаются основные транспортные артерии и железнодорожные пути, управление обороной на целом участке фронта начинает разваливаться, что приводит к закономерной ситуации на Украине с массовым отступлением", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Текущие успехи и направления наступления



Направление/Объект Статус / Результат Константиновка Освобождена, идет зачистка кварталов Красный Лиман Завершается освобождение (ж/д узел) Запорожье (южные окраины) Передовые группы в 9 км, огневое поражение Орехов и Преображенка Продолжаются активные боевые действия

Параллельно с этим завершается зачистка Красного Лимана, который имеет критическое значение как крупный железнодорожный узел и административный центр. В это же время штурмовые отряды группировки «Днепр» ускоряют темп наступления. Российские передовые группы подошли к южным окраинам Запорожья на расстояние девяти километров, нанося удары по позициям ВСУ внутри городской черты. ВКС России продолжают массированную работу по подавлению огневых точек, что совпадает с общими тенденциями июня.

Говоря о созздании буферной зоны президент подчеркнул, что "чем больше ударов будет противник пытаться наносить по нашим гражданским объектам, тем бо́льшую зону безопасности нам придётся создавать на сопредельной территории"

"Тем более, что это, так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля", — сказал Владимир Путин

Вызов: Сдерживание внешней интервенции Путин назвал европейских политиков «мнимыми миротворцами», подчеркнув, что их реальные намерения России понятны. Глава государства распорядился продолжить массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, будет проведен детальный анализ вовлеченности всех сторон, подстрекающих к продолжению конфликта и участвующих в реальных боевых действиях, для принятия ответных мер в будущем. Это происходит на фоне того, как НАТО раскол начинает проявлять даже внутри самого альянса.

Президент также коснулся темы информационного сопровождения конфликта. По его мнению, громкие заявления киевского режима о мнимых успехах играют России на руку. Он отметил, что подобные «лицедеи» только дезорганизуют собственные ряды и своих западных спонсоров. В условиях, когда дипломатия заходит в тупик, а политический кризис в Польше и других странах ЕС усиливается, Россия продолжает опираться на фактические результаты на земле. Текущая стратегия подразумевает жесткий контроль над границами и пресечение любых попыток дестабилизации, включая фейки СМИ о перемещении войск.

Итоги оперативного доклада: Освобожден город Константиновка, войска вышли к Дружковке.

С начала года под контроль взяты 133 населенных пункта и более 3000 кв. км.

Приоритетом остается уничтожение ВПК Украины и создание зоны безопасности.

Отмечается дезорганизация управления ВСУ из-за ложных отчетов их руководства.

Часто задаваемые вопросы Какое значение имеет Красный Лиман? Это ключевой логистический центр и ж/д узел, необходимый для развития наступления. Где сейчас находятся передовые группы в Запорожье? Они расположены в 9 километрах от южных окраин города. Что планируется в отношении западных стран? Проводится анализ участия каждого «подстрекателя» в боевых действиях для принятия решений в будущем.

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