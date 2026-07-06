Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трудовой беспредел в Пензе: власти региона берут нарушителей в жёсткие тиски
Готовим купальники: новый авиамаршрут из Новосибирска свяжет Сибирь с островами
Долгие депозиты превращаются в балласт: новая политика банков заставляет искать выгоду заново
Берега Кубани усеяны телами: страшный счёт погибших дельфинов продолжает расти
Хлеб ещё не в амбаре, а убытки уже на счету: дизель спутал планы фермеров Кубани
Тайные чаты взаимопомощи и 40 минут ожидания: где в Новосибирске еще можно залить АИ-95
Сыры прибавили 27%, масло — в разы: Вологодчина резко увеличила поставки за рубеж
Абрикосы и персики в хрустящей "упаковке": летом без этого пирога за стол не садятся
Скорая забирала детей прямо со сборов: экологический лагерь в Нижнем Новгороде закрыли досрочно из-за отравлений

ВКС РФ перешли на удары по Киеву через день. Как сказали в Кремле, идёт не СВО, а война

Силовые структуры » Военные новости

Российские вооруженные силы в ночь на 6 июля провели массированный ночной удар по стратегическим объектам на территории Украины. Атака была организована с применением высокоточного оружия большой дальности, запущенного с кораблей, самолетов и наземных установок, а также с использованием ударных беспилотников.

бомбардировка Львова
Фото: commons.wikimedia.org by State Emergency Service of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
бомбардировка Львова

В Минобороны РФ заявили, что данная операция стала ответом на террористические действия киевского режима против российских регионов. Основными целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, узлы топливной инфраструктуры и военные аэродромы в нескольких областях.

Наибольший урон получили промышленные площадки в Киеве и области. Под огонь попали предприятия: «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»), где собирают разведывательные дроны «Стрела», «Мара» и «Сирко», а также завод «Буревестник», специализирующийся на радиолокационной технике и БПЛА. Также поражены мощности «УКР АРМО ТЕХ», производящего бронеавтомобили и боеприпасы, и завод «Квант», выпускающий системы управления огнем для ракет «Нептун-МД». В сфере флота пострадала верфь «Кузница на Рыбальском», где строят катера «Гюрза-М» и ремонтируют безэкипажные суда. Саммит НАТО в Анкаре проходит на фоне таких ударов, которые ставят под вопрос эффективность западных гарантий безопасности.

"Системное уничтожение заводов, выпускающих беспилотники и средства ПВО, — это попытка обрушить логистику и техническое оснащение ВСУ. Когда выбиваются узкоспециализированные предприятия, такие как приборостроительные заводы, восстановить производство систем навигации или управления огнем в короткие сроки практически невозможно, даже при поддержке Запада", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Особый резонанс вызвал удар по ракетному заводу «Визар» в Вишнёвом в Киевской области. После прилета зафиксирована серия мощных повторных детонаций, что подтверждает наличие на объекте больших запасов взрывчатки и готовых ракет.  Из-за пожаров ухудшилось качество воздуха, что привело к эвакуации части жителей. Кроме того, был уничтожен склад горюче-смазочных материалов «Нефтеэкспериментальное КП», который использовался для обеспечения топливом подразделений в зоне боевых действий. 

Пораженный объект Специализация / Продукция
Киев-71 (Абрис ПТ) БПЛА «Стрела», «Мара», «Сирко», FPV «Шрайк-10»
Киев-1 (Буревестник) Радиолокационная техника, беспилотники
Киев-79 (УКР АРМО ТЕХ) Бронеавтомобили, боевые части ракет
Завод «Квант» Системы навигации, управление огнем «Нептун-МД»
Завод «Визар» Зенитные и противокорабельные ракеты

Украинские системы ПВО, включая американские Patriot и немецкие IRIS-T, не смогли предотвратить удары. Более того, в Киеве зафиксированы случаи, когда перехватывающие ракеты падали на жилые многоэтажные дома. В связи с этим глава внешней политики Украины  Андрей Сибига выступил с требованием к НАТО предоставить больше ракет PAC-3 для защиты населения.

"Это один из самых худших ударов России — не было сбито ни одной баллистической "Искандер-М" и гиперзвуковой ракеты "Циркон"", — сообщил представитель украинской стороны.

Главный вызов для Киева: Как сказал днём ранее пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, «идёт война, это настоящая война, которая начиналась как СВО, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Это меняет тактику ВС РФ, они будут руководствоваться  тем, чтобы нанести ВСУ поражение с капитуляцией режима.  Дипломатия в конфликте отступает на второй план.  

Ситуация с ПВО в Украине сейчас напоминает системный сбой. Пока западные страны обсуждают готовность НАТО к прямому столкновению с РФ, реальный военный потенциал ВСУ сокращается из-за уничтожения производственных баз. При этом Европа сама сталкивается с кризисами в городской инфраструктуре, что снижает общий политический ресурс для бесконечной поддержки Киева.

Инсайд: Повторные детонации на заводе «Визар» свидетельствуют о том, что склады с готовыми изделиями находились непосредственно в производственных корпусах, которые, вероятно, только прибыли на завод, Удар в этот момент показывает хорошую работу российской разведки.

Какие типы оружия были применены в ударе?
Использовались высокоточные средства наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные БПЛА. Ни одной ракеты "Циркон" не сбито.

Как оценить эффективность ударов?
Удары должны физически свести на нет удары ВСУ дальнобойными ракетами и дронами по российским городам и инфраструктуре. Если это в течение недели-двух произойдёт, значит киевский режим лишился своего "жала".

Читайте также:
- Берлин кусает руку хозяина: Мерц ответил на язвительные посты Трампа в соцсетях
- Терпение лопнуло: Дональд Туск больше не хочет кормить киевский режим за счет поляков
- Воюют только чужими руками: в Китае высмеяли сказки о прямом столкновении НАТО с Россией

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Короткие ногти снова в моде: самые стильные идеи маникюра, которые выглядят дорого
Красота
Короткие ногти снова в моде: самые стильные идеи маникюра, которые выглядят дорого
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Сырье
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Популярное
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим

Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.

Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Последние материалы
Долгие депозиты превращаются в балласт: новая политика банков заставляет искать выгоду заново
Берега Кубани усеяны телами: страшный счёт погибших дельфинов продолжает расти
Хлеб ещё не в амбаре, а убытки уже на счету: дизель спутал планы фермеров Кубани
Тайные чаты взаимопомощи и 40 минут ожидания: где в Новосибирске еще можно залить АИ-95
Сыры прибавили 27%, масло — в разы: Вологодчина резко увеличила поставки за рубеж
Абрикосы и персики в хрустящей "упаковке": летом без этого пирога за стол не садятся
Скорая забирала детей прямо со сборов: экологический лагерь в Нижнем Новгороде закрыли досрочно из-за отравлений
ВКС РФ перешли на удары по Киеву через день. Как сказали в Кремле, идёт не СВО, а война
Тихая угроза стала заметной: московские ученые создали софт, который переиграл стандартную диагностику
Карантин до осени: в какой части Омской области объявлена "охота" на смертельно опасный вирус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.