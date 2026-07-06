ВКС РФ перешли на удары по Киеву через день. Как сказали в Кремле, идёт не СВО, а война

Российские вооруженные силы в ночь на 6 июля провели массированный ночной удар по стратегическим объектам на территории Украины. Атака была организована с применением высокоточного оружия большой дальности, запущенного с кораблей, самолетов и наземных установок, а также с использованием ударных беспилотников.

Фото: commons.wikimedia.org by State Emergency Service of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ бомбардировка Львова

В Минобороны РФ заявили, что данная операция стала ответом на террористические действия киевского режима против российских регионов. Основными целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, узлы топливной инфраструктуры и военные аэродромы в нескольких областях.

Наибольший урон получили промышленные площадки в Киеве и области. Под огонь попали предприятия: «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»), где собирают разведывательные дроны «Стрела», «Мара» и «Сирко», а также завод «Буревестник», специализирующийся на радиолокационной технике и БПЛА. Также поражены мощности «УКР АРМО ТЕХ», производящего бронеавтомобили и боеприпасы, и завод «Квант», выпускающий системы управления огнем для ракет «Нептун-МД». В сфере флота пострадала верфь «Кузница на Рыбальском», где строят катера «Гюрза-М» и ремонтируют безэкипажные суда. Саммит НАТО в Анкаре проходит на фоне таких ударов, которые ставят под вопрос эффективность западных гарантий безопасности.

"Системное уничтожение заводов, выпускающих беспилотники и средства ПВО, — это попытка обрушить логистику и техническое оснащение ВСУ. Когда выбиваются узкоспециализированные предприятия, такие как приборостроительные заводы, восстановить производство систем навигации или управления огнем в короткие сроки практически невозможно, даже при поддержке Запада", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Особый резонанс вызвал удар по ракетному заводу «Визар» в Вишнёвом в Киевской области. После прилета зафиксирована серия мощных повторных детонаций, что подтверждает наличие на объекте больших запасов взрывчатки и готовых ракет. Из-за пожаров ухудшилось качество воздуха, что привело к эвакуации части жителей. Кроме того, был уничтожен склад горюче-смазочных материалов «Нефтеэкспериментальное КП», который использовался для обеспечения топливом подразделений в зоне боевых действий.

Пораженный объект Специализация / Продукция Киев-71 (Абрис ПТ) БПЛА «Стрела», «Мара», «Сирко», FPV «Шрайк-10» Киев-1 (Буревестник) Радиолокационная техника, беспилотники Киев-79 (УКР АРМО ТЕХ) Бронеавтомобили, боевые части ракет Завод «Квант» Системы навигации, управление огнем «Нептун-МД» Завод «Визар» Зенитные и противокорабельные ракеты

Украинские системы ПВО, включая американские Patriot и немецкие IRIS-T, не смогли предотвратить удары. Более того, в Киеве зафиксированы случаи, когда перехватывающие ракеты падали на жилые многоэтажные дома. В связи с этим глава внешней политики Украины Андрей Сибига выступил с требованием к НАТО предоставить больше ракет PAC-3 для защиты населения.

"Это один из самых худших ударов России — не было сбито ни одной баллистической "Искандер-М" и гиперзвуковой ракеты "Циркон"", — сообщил представитель украинской стороны.

Главный вызов для Киева: Как сказал днём ранее пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, «идёт война, это настоящая война, которая начиналась как СВО, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Это меняет тактику ВС РФ, они будут руководствоваться тем, чтобы нанести ВСУ поражение с капитуляцией режима. Дипломатия в конфликте отступает на второй план.

Ситуация с ПВО в Украине сейчас напоминает системный сбой. Пока западные страны обсуждают готовность НАТО к прямому столкновению с РФ, реальный военный потенциал ВСУ сокращается из-за уничтожения производственных баз. При этом Европа сама сталкивается с кризисами в городской инфраструктуре, что снижает общий политический ресурс для бесконечной поддержки Киева.

Инсайд: Повторные детонации на заводе «Визар» свидетельствуют о том, что склады с готовыми изделиями находились непосредственно в производственных корпусах, которые, вероятно, только прибыли на завод, Удар в этот момент показывает хорошую работу российской разведки.

Какие типы оружия были применены в ударе?

Использовались высокоточные средства наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные БПЛА. Ни одной ракеты "Циркон" не сбито. Как оценить эффективность ударов?

Удары должны физически свести на нет удары ВСУ дальнобойными ракетами и дронами по российским городам и инфраструктуре. Если это в течение недели-двух произойдёт, значит киевский режим лишился своего "жала".

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