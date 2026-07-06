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Казачий дух встретил высокие технологии: атаман ВсКО Кузнецов объяснил создание батальона "Покров"

Силовые структуры » Военные новости

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов объяснил решение создать в войсках батальон беспилотных систем "Покров". По словам руководителя, появление профильного подразделения стало ответом на запросы государства и изменение характера современных боевых действий.

Всероссийский атаман Виталий Кузнецов с докладом на V Всероссийском семинаре-совещании Российское казачество
Фото: Пресс-служба Всероссийского казачьего общества
Всероссийский атаман Виталий Кузнецов с докладом на V Всероссийском семинаре-совещании Российское казачество

Формирование батальона отражает стремление казаков сочетать верность присяге с освоением военной техники нового поколения. Боевые задачи сегодня требуют от военнослужащих не только стойкости, но и серьезного технического образования.

"Настоящий казак всегда был первым там, где этого требовали интересы государства. Менялись эпохи, менялось оружие, менялся характер войны, но неизменными оставались верность присяге, готовность к самопожертвованию и ответственность за будущее России. Сегодня такой передовой становятся подразделения беспилотных систем", — отметил Кузнецов.

Атаман также подчеркнул, что создание "Покрова" является частью закономерного развития казачества, которое адаптируется к вызовам времени. Согласно заявлению атамана, подразделение объединит добровольцев, нацеленных на защиту страны с применением высокотехнологичных средств. Он добавил, что уважение к историческому наследию служит фундаментом для уверенности в будущих успехах.

По его словам, участие в работе батальона позволяет совместить традиционный казачий дух с передовыми возможностями отечественной армии. Виталий Кузнецов уверен, что проект предоставит всем желающим возможность применить свои навыки для обеспечения национальной безопасности. Формирование таких отрядов подтверждает, что приверженность культурным корням гармонично дополняет технологический прогресс.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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