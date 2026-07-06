Вашингтон торгует безопасностью Европы: главный расчет вскрылся после ухода войск из Эстонии

США сохраняют присутствие ключевого армейского корпуса в Европе, несмотря на сообщения о частичной передислокации войск, считает военный эксперт, герой России, участник войны в Афганистане Рустем Клупов. В беседе с Pravda.Ru специалист отметил, что Вашингтон стремится избежать прямого участия в потенциальном полномасштабном конфликте на континенте, предпочитая зарабатывать на поставках оружия союзникам.

Фото: commons.wikimedia.org by Spc. Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эстонский солдат

Ранее сообщалось, что американские подразделения в значительной степени покинули Эстонию из-за пересмотра планов глобального размещения сил Пентагоном. Согласно официальным договоренностям, в республике должен постоянно находиться контингент численностью до 700 человек. Однако на фоне политических перестановок вывод войск США из Европы стал предметом острых дискуссий в Белом доме.

По Клупова, нынешние действия США напоминают тактику времен Первой и Второй мировых войн, когда американцы вступали в боевые действия на финальных этапах, успев накопить капитал за счет финансирования сторон конфликта. Эксперт подчеркивает, что внутренняя политическая нестабильность и давление перед выборами вынуждают Вашингтон действовать осторожно, перекладывая ответственность на европейских партнеров.

"Пятый армейский корпус США остается на месте — выводят лишь второстепенные силы. Американцы не хотят ввязываться в европейскую войну. Они уже применяли такую тактику: в Первую мировую вступили перед самым окончанием, зарабатывая до этого на поставках. То же повторилось перед Второй мировой — сначала финансировали военно-промышленный комплекс Германии, затем антигитлеровскую коалицию, делая на этом капитал. Сейчас, в условиях угрозы войны, они могут повторить тот же сценарий — зарабатывать на поставках оружия за счет европейских денег, но сами воевать не хотят", — отметил эксперт.

Специалист обратил внимание, что за годы учений США накопили в регионе значительные запасы техники на базах хранения. При необходимости личный состав может быть оперативно возвращен в Прибалтику. Сегодня же ответственность за эстонское и латвийское направления переходит к многонациональному германо-нидерландскому корпусу под командованием Великобритании.

При этом Прибалтику срочно готовят к войне, создавая новую конфигурацию сил на восточном фланге НАТО. Подобная милитаризация фиксируется и на других участках границ, например, ядерный сценарий подошел к российской границе со стороны северных соседей.

Особую роль в текущей стратегии альянса эксперт отводит Польше и Финляндии. Варшава уже привела в состояние постоянной готовности четыре механизированные дивизии и проводит агрессивную политику. В экспертной среде полагают, что именно за громкими обвинениями виден страх перед ответными мерами Москвы на провокации. Клупов уверен, что в случае эскалации эти страны станут основными участниками событий.

"Польша и Финляндия, которая имеет протяженную границу с Россией, ведут достаточно агрессивную милитаристскую политику. Они, скорее всего, станут первыми действующими лицами в этом конфликте. Что касается США, их нельзя полностью сбрасывать со счетов — они часть западной цивилизации, и надеяться на смену их позиции не приходится", — сказал Клупов.

В завершение аналитик добавил, что подготовка западного общественного мнения против России продолжается. Даже умеренные политики начинают использовать риторику времен холодной войны для консолидации электората. На фоне этих процессов призывы к столкновению становятся частью официальной повестки ряда европейских столиц.

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