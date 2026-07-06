Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наш мозг застрял в каменном веке: как древние инстинкты портят жизнь современного человека
Заложники ПДД: как защититься от камер, если вы уступили дорогу скорой помощи
Лето наконец-то решило вернуться: погода в Москве и Подмосковье резко изменится к пятнице
Выехал из салона — получил протокол: как не остаться пешеходом сразу после покупки машины
Беременная от Ираклия модель зарабатывает на скандале: за сколько можно узнать правду об их отношениях
Пашинян сделал шаг к России после реверансов Западу: армянский разворот сорвался на главном вопросе
Заправки превратились в ночлежки: в Красном Сулине люди спят у колонок, но бензина всё равно нет
Тело сковала невыносимая ломота: обычный отпуск во Вьетнаме обернулся параличом
Путь в Китай станет короче: масштабная стройка в Джалинде перекроит логистику

Вашингтон торгует безопасностью Европы: главный расчет вскрылся после ухода войск из Эстонии

Силовые структуры » Военные новости

США сохраняют присутствие ключевого армейского корпуса в Европе, несмотря на сообщения о частичной передислокации войск, считает военный эксперт, герой России, участник войны в Афганистане Рустем Клупов. В беседе с Pravda.Ru специалист отметил, что Вашингтон стремится избежать прямого участия в потенциальном полномасштабном конфликте на континенте, предпочитая зарабатывать на поставках оружия союзникам.

Эстонский солдат
Фото: commons.wikimedia.org by Spc. Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эстонский солдат

Ранее сообщалось, что американские подразделения в значительной степени покинули Эстонию из-за пересмотра планов глобального размещения сил Пентагоном. Согласно официальным договоренностям, в республике должен постоянно находиться контингент численностью до 700 человек. Однако на фоне политических перестановок вывод войск США из Европы стал предметом острых дискуссий в Белом доме.

По Клупова, нынешние действия США напоминают тактику времен Первой и Второй мировых войн, когда американцы вступали в боевые действия на финальных этапах, успев накопить капитал за счет финансирования сторон конфликта. Эксперт подчеркивает, что внутренняя политическая нестабильность и давление перед выборами вынуждают Вашингтон действовать осторожно, перекладывая ответственность на европейских партнеров.

"Пятый армейский корпус США остается на месте — выводят лишь второстепенные силы. Американцы не хотят ввязываться в европейскую войну. Они уже применяли такую тактику: в Первую мировую вступили перед самым окончанием, зарабатывая до этого на поставках. То же повторилось перед Второй мировой — сначала финансировали военно-промышленный комплекс Германии, затем антигитлеровскую коалицию, делая на этом капитал. Сейчас, в условиях угрозы войны, они могут повторить тот же сценарий — зарабатывать на поставках оружия за счет европейских денег, но сами воевать не хотят", — отметил эксперт.

Специалист обратил внимание, что за годы учений США накопили в регионе значительные запасы техники на базах хранения. При необходимости личный состав может быть оперативно возвращен в Прибалтику. Сегодня же ответственность за эстонское и латвийское направления переходит к многонациональному германо-нидерландскому корпусу под командованием Великобритании.

При этом Прибалтику срочно готовят к войне, создавая новую конфигурацию сил на восточном фланге НАТО. Подобная милитаризация фиксируется и на других участках границ, например, ядерный сценарий подошел к российской границе со стороны северных соседей.

Особую роль в текущей стратегии альянса эксперт отводит Польше и Финляндии. Варшава уже привела в состояние постоянной готовности четыре механизированные дивизии и проводит агрессивную политику. В экспертной среде полагают, что именно за громкими обвинениями виден страх перед ответными мерами Москвы на провокации. Клупов уверен, что в случае эскалации эти страны станут основными участниками событий.

"Польша и Финляндия, которая имеет протяженную границу с Россией, ведут достаточно агрессивную милитаристскую политику. Они, скорее всего, станут первыми действующими лицами в этом конфликте. Что касается США, их нельзя полностью сбрасывать со счетов — они часть западной цивилизации, и надеяться на смену их позиции не приходится", — сказал Клупов.

В завершение аналитик добавил, что подготовка западного общественного мнения против России продолжается. Даже умеренные политики начинают использовать риторику времен холодной войны для консолидации электората. На фоне этих процессов призывы к столкновению становятся частью официальной повестки ряда европейских столиц.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Еда и рецепты
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Садоводство, цветоводство
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Карамельная корочка и нежное мясо: рецепт голеней, которые съедают за один присест
Еда и рецепты
Карамельная корочка и нежное мясо: рецепт голеней, которые съедают за один присест
Популярное
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим

Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.

Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Последние материалы
Тело сковала невыносимая ломота: обычный отпуск во Вьетнаме обернулся параличом
Путь в Китай станет короче: масштабная стройка в Джалинде перекроит логистику
Пороховая бочка в шее: Ачинские врачи начали разминировать пациентов от инсульта
Вашингтон торгует безопасностью Европы: главный расчет вскрылся после ухода войск из Эстонии
ЕС хотел вернуть голос в переговорах с Россией: первая же попытка уперлась во внутренний раскол
Выносить ботву и покупать удобрения не придётся: китайская хитрость изменит труд огородника
Рыба просто ушла с мест: июльский зной на Дону заставил трофеи сменить привычные стоянки
Свадьба Тейлор Свифт перешла все границы: один из гостей уехал домой на раритетном автомобиле
Испытания на прочность: в каких районах Петербурга петербуржцы рискуют остаться без воды до 10 июля
Секрет выживания скрыт в челюсти: как уникальный природный механизм спас косолапых от вымирания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.