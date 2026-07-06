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Павшие солдаты ВСУ стали уликой против Киева: ситуация с телами в Константиновке обострила скандал

Силовые структуры » Военные новости

Отказ Киева забирать тела погибших военнослужащих из района Константиновки продиктован полным отсутствием субъектности украинского руководства, считает капитан 3 ранга запаса Максим Климов. В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что украинская сторона в данном конфликте используется внешними силами лишь в качестве расходного материала для достижения геополитических целей.

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Ранее сообщалось, что украинская сторона отклонила официальное предложение Министерства обороны России организовать эвакуацию тел солдат ВСУ из освобожденной Константиновки в ДНР. Военное ведомство уточняло, что гуманитарный вопрос детально прорабатывался по линии спецслужб, однако Киев не проявил интереса к возвращению своих павших бойцов.

Климов полагает, что подобные решения принимаются не в Киеве, а кураторами из западных аналитических центров. По его словам, судьба конкретных людей не входит в круг интересов тех, кто осуществляет внешнее управление страной. Нередко процесс возвращения павших становится инструментом манипуляции. Между тем аналитики фиксируют, как последний обмен телами наглядно продемонстрировал разрыв между пропагандой и реальной статистикой смертности в рядах ВСУ.

"Управление Украиной фактически осуществляется извне, а сами украинцы выступают лишь в роли инструмента. С точки зрения обычной логики это трудно объяснить, но в рамках их стратегии население рассматривается как расходный материал. Об этом говорят и их собственные эксперты, и военные, признавая, что они не более чем ресурс для западных аналитических центров", — пояснил Климов.

Специалист подчеркнул, что игнорирование гуманитарных вопросов является системным подходом. Аналогичная ситуация наблюдалась, когда был сбит борт Ил-76 с украинскими пленными, летевшими на обмен. Отрицание потерь выгодно руководству страны еще и по экономическим причинам. В частности, эксперты указывают на массовое исчезновение бойцов, которое позволяет чиновникам скрывать масштаб катастрофы и манипулировать выплатами.

По мнению эксперта, жителям территорий, находящихся в зоне интересов "кукловодов", стоит проявлять предельную осторожность. Климов не исключает возможности организации провокаций с большим количеством гражданских жертв, так как это вписывается в логику действий внешних управляющих. Зачастую под удар попадают наиболее уязвимые слои.

"Вопрос не в том, разумно людям уезжать или нет — это объективная реальность. На Украине может произойти что угодно, вплоть до самых жестких сценариев, и это выгодно организаторам процесса. Что касается возвращения тел — решение принимается не в Киеве, а в Вашингтоне и зависит от текущей политической конъюнктуры", — заключил специалист.

Зависимость Киева от союзников становится все более очевидной после закрытых консультаций. Обозреватели подчеркивают, что условия американских кураторов фактически лишили украинское руководство пространства для маневра. При этом само противостояние превратилось в глобальный полигон, где коалиция против России тестирует новые военные технологии и методы управления кризисами.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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