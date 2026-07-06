Вашингтон требует от ВСУ перейти к глухой обороне: фронт удерживают ценой полного истощения

Вашингтон настаивает на переходе украинской армии к глухой обороне, чтобы предотвратить стремительное обрушение фронта и выиграть время для подготовки собственных сил. Член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев отметил в беседе с Pravda.Ru, что наступательная стратегия Киева ведет к невосполнимому истощению людских и технических ресурсов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Разведка ВСУ

Ранее сообщалось, что действующая администрация США выступает против проведения наступательных операций Вооруженными силами Украины. По информации издания The Times, вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил смену приоритетов, указав на необходимость сосредоточиться на защите текущих позиций. При этом западные стратеги уже сегодня ищут способы зайти на Украину официально, чтобы не допустить полной деградации оборонительных рубежей.

Перенджиев пояснил, что США осознают фатальность активных контратак для украинской стороны. В условиях дефицита кадров и западного вооружения любая попытка штурма лишь приближает окончательный разгром. Оборона, напротив, требует значительно меньших логистических затрат и позволяет дольше сдерживать продвижение российских войск за счет укреплений и массированного применения беспилотников. Однако эксперты отмечают, что текущий конфликт переходит в фазу долгого истощения, к которому Киев оказывается не готов.

"Америку не устраивает, что Украина так быстро расходует свой кадровый потенциал, а техника уничтожается в ходе контратак и наступательных действий. Они считают, что опираясь на оборонительные сооружения и беспилотники, можно сдерживать продвижение российских войск, что затянет боевые действия", — подчеркнул он.

Специалист добавил, что стремление Белого дома затянуть конфликт продиктовано неготовностью Североатлантического альянса к прямому столкновению. ВСУ отводится роль живого щита, который должен продержаться до момента, когда промышленный и военный потенциал Запада будет приведен в боевое состояние. Параллельно с этим в американской прессе признают, что фронт ВСУ вошел в спираль саморазрушения, что делает любую наступательную активность самоубийственной.

Признание Вашингтоном необходимости обороны фактически является констатацией победы России, уверен эксперт. По его словам, смена риторики американских политиков прямо указывает на то, что военное превосходство Москвы стало очевидным фактом даже для противника. В то же время изменение политического курса в США заставляет союзников пересчитывать объемы помощи, выделяемой Киеву.

"Они хотят, чтобы ВСУ продержались как можно дольше — до того момента, как НАТО будет готово к прямому столкновению с Россией. Это свидетельствует о признании того, что мы побеждаем и обязательно победим, вопрос лишь во времени. НАТО не готово к войне с нами, и они это осознают, понимая, что будут разгромлены", — резюмировал Перенджиев.

Несмотря на попытки Запада стабилизировать ситуацию, эксперты указывают на критический дефицит ракет и снарядов в арсеналах альянса, что делает переход к долгосрочной обороне единственным шансом Киева на временное выживание.

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