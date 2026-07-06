Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почти 100 новинок за полгода: где на Кубани стало еще больше дорожных камер
Кремль сделал жесткий ход: Минобороны и спецслужбы взялись за скрытых подстрекателей
Нефтяная корона съехала набок: в Сургуте самая денежная отрасль оказалась совсем другой
Смета трещит по швам: эти стройматериалы дорожают так быстро, что расчёты устаревают за неделб
Не допустили на прилавки: в Краснодаре перехватили 15 тон зараженных фруктов из Узбекистана
Тревога в омском аэропорту: лайнеры разворачивают в воздухе из-за угрозы безопасности
Власти закрывают лазейку: водители в Петербурге теряют возможность отменять штрафы
Над Киевом сгущается новая угроза: давление привязали к смене курса и уже подняли ставки
Плохой бензин не выводит их из строя: именно эти моторы считают одними из самых надёжных

Вашингтон требует от ВСУ перейти к глухой обороне: фронт удерживают ценой полного истощения

Силовые структуры » Военные новости

Вашингтон настаивает на переходе украинской армии к глухой обороне, чтобы предотвратить стремительное обрушение фронта и выиграть время для подготовки собственных сил. Член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев отметил в беседе с Pravda.Ru, что наступательная стратегия Киева ведет к невосполнимому истощению людских и технических ресурсов.

Разведка ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Разведка ВСУ

Ранее сообщалось, что действующая администрация США выступает против проведения наступательных операций Вооруженными силами Украины. По информации издания The Times, вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил смену приоритетов, указав на необходимость сосредоточиться на защите текущих позиций. При этом западные стратеги уже сегодня ищут способы зайти на Украину официально, чтобы не допустить полной деградации оборонительных рубежей.

Перенджиев пояснил, что США осознают фатальность активных контратак для украинской стороны. В условиях дефицита кадров и западного вооружения любая попытка штурма лишь приближает окончательный разгром. Оборона, напротив, требует значительно меньших логистических затрат и позволяет дольше сдерживать продвижение российских войск за счет укреплений и массированного применения беспилотников. Однако эксперты отмечают, что текущий конфликт переходит в фазу долгого истощения, к которому Киев оказывается не готов.

"Америку не устраивает, что Украина так быстро расходует свой кадровый потенциал, а техника уничтожается в ходе контратак и наступательных действий. Они считают, что опираясь на оборонительные сооружения и беспилотники, можно сдерживать продвижение российских войск, что затянет боевые действия", — подчеркнул он.

Специалист добавил, что стремление Белого дома затянуть конфликт продиктовано неготовностью Североатлантического альянса к прямому столкновению. ВСУ отводится роль живого щита, который должен продержаться до момента, когда промышленный и военный потенциал Запада будет приведен в боевое состояние. Параллельно с этим в американской прессе признают, что фронт ВСУ вошел в спираль саморазрушения, что делает любую наступательную активность самоубийственной.

Признание Вашингтоном необходимости обороны фактически является констатацией победы России, уверен эксперт. По его словам, смена риторики американских политиков прямо указывает на то, что военное превосходство Москвы стало очевидным фактом даже для противника. В то же время изменение политического курса в США заставляет союзников пересчитывать объемы помощи, выделяемой Киеву.

"Они хотят, чтобы ВСУ продержались как можно дольше — до того момента, как НАТО будет готово к прямому столкновению с Россией. Это свидетельствует о признании того, что мы побеждаем и обязательно победим, вопрос лишь во времени. НАТО не готово к войне с нами, и они это осознают, понимая, что будут разгромлены", — резюмировал Перенджиев.

Несмотря на попытки Запада стабилизировать ситуацию, эксперты указывают на критический дефицит ракет и снарядов в арсеналах альянса, что делает переход к долгосрочной обороне единственным шансом Киева на временное выживание.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Слёзы и бессилие в переговорах: визит принца Гарри в Лондон обернулся семейным разрывом
Шоу-бизнес
Слёзы и бессилие в переговорах: визит принца Гарри в Лондон обернулся семейным разрывом
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Сырье
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Популярное
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим

Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.

Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Последние материалы
Почти 100 новинок за полгода: где на Кубани стало еще больше дорожных камер
Кремль сделал жесткий ход: Минобороны и спецслужбы взялись за скрытых подстрекателей
Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США
Нефтяная корона съехала набок: в Сургуте самая денежная отрасль оказалась совсем другой
Смета трещит по швам: эти стройматериалы дорожают так быстро, что расчёты устаревают за неделб
Не допустили на прилавки: в Краснодаре перехватили 15 тон зараженных фруктов из Узбекистана
Тревога в омском аэропорту: лайнеры разворачивают в воздухе из-за угрозы безопасности
Власти закрывают лазейку: водители в Петербурге теряют возможность отменять штрафы
Над Киевом сгущается новая угроза: давление привязали к смене курса и уже подняли ставки
Плохой бензин не выводит их из строя: именно эти моторы считают одними из самых надёжных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.