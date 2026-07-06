Иностранный легион ВСУ начал сыпаться: наемники отказываются играть роль одноразовых бойцов

Интерес иностранных легионеров к участию в боевых действиях на стороне Киева стремительно угасает из-за несоответствия рисков обещанному вознаграждению, рассказал военный обозреватель,журналист и писатель Алексей Суконкин. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что доминирующая мотивация наемников — финансовая выгода, которая вступает в прямой конфликт с приказами командования ВСУ на выполнение суицидальных задач.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Наемник на Украине

Ранее силовые структуры России подтвердили системный характер этой проблемы. В частности, ТАСС передает, что группа иностранных комбатантов на Харьковском направлении открыто отказалась выдвигаться на позиции и самовольно ушла в тыловые районы. Схожие процессы фиксируются и в других подразделениях, где хроническая усталость привела к фатальным изменениям внутри воинских формирований.

Суконкин заявляет, что "чистокровные" наемники, приехавшие в зону конфликта ради заработка, склонны саботировать распоряжения штабов, если те несут угрозу их жизни. По его словам, риск смерти не входит в их бизнес-план, что провоцирует регулярные отказы от штурмовых действий.

"Давайте исходить из того, что наемник пришел на войну за деньгами. Его главная цель — заработать, а не выполнять приказ любой ценой, особенно если это связано с высокой вероятностью гибели. Если он оценивает задание как смертельно опасное, это противоречит его интересам, и тогда он готов отказаться от службы, придумывая любые предлоги", — сказал он.

Специалист добавил, что украинские спецслужбы и командование выработали жесткие методы подавления подобных бунтов. Недовольных быстро возвращают в строй, апеллируя к пунктам контракта и угрожая последствиями за дезертирство. Часто такие меры применяются на фоне того, что пожизненное нахождение в окопах становится для многих единственной реальностью. Несмотря на давление, общий приток легионеров в Украину заметно сократился.

Основной причиной оттока сил стал накопленный эффект от высоких потерь в 2022–2023 годах. Понадобилось время, чтобы информация о реальной опасности дошла до потенциальных рекрутов в их родных странах. Сейчас структуру иностранного контингента составляют преимущественно выходцы из Латинской Америки, тогда как поток добровольцев из Восточной Европы практически иссяк. Одной из причин стал острый спор Украины и Польши, обострившийся на почве исторических разногласий и трактовок событий прошлого века.

"История с польскими наемниками, которая была актуальна ранее, сейчас завершилась — поляки перестали стремиться попасть на войну. Однако это не отменяет присутствия в рядах ВСУ специалистов НАТО, которые работают со сложными видами вооружений. Это не наемники, а совсем другая категория", — отметил специалист.

На фоне снижения числа рядовых бойцов-иностранцев, роль западного командования в управлении войсками усиливается. Параллельно с этим иностранные советники продолжают поиск форматов для легализации своего присутствия в зоне боевых действий. При этом эксперты предупреждают, что любая масштабная провокация ВСУ с привлечением внешних сил лишь приведет к новым жертвам среди иностранных граждан.

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