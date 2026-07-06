Пекин оставил Запад гадать о главном: учения с Россией поставили НАТО в неудобное положение

Российско-китайские военные маневры носят исключительно оборонительный характер, а Пекин не планирует вступать в прямой конфронтационный альянс против западных блоков, заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов. В беседе с Pravda.Ru специалист проанализировал перспективы военного сближения двух сверхдержав на фоне растущего давления со стороны США и их сателлитов.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Черноморский флот в Севастополе

Ранее ТАСС сообщал, что в порту Циндао стартовали масштабные учения "Морское взаимодействие - 2026". О начале совместных действий в море объявили руководители мероприятия — контр-адмиралы Сергей Синько и Цю Вэншэн. Подобные маневры регулярно вызывают острую реакцию на Западе.

Денисов подчеркнул, что военная доктрина КНР базируется на защите собственных рубежей, а не на экспансии. По его словам, учения подтверждают высокий уровень стратегической координации, но не означают автоматического участия Китая в горячих конфликтах на стороне России. Несмотря на осторожность Пекина, западные аналитики продолжают фиксировать активные контакты высшего генералитета двух стран в закрытых зонах.

"Неслучайно изначально говорится о том, что учения направлены в первую очередь на оборонительную составляющую. Нам хорошо известна позиция китайских партнеров, которые безусловным приоритетом своей военной доктрины и внешней политики считают обеспечение безопасности, а не активные наступательные действия или, тем более, территориальные амбиции", — сказал он.

Специалист отметил, что действия флотов и армий направлены на синхронизацию международной повестки. При этом в экспертной среде обсуждаются и более решительные шаги, включая возможную совместную поддержку союзников в отдаленных регионах, таких как Латинская Америка. Однако переводить текущие учения в плоскость немедленной готовности к войне с НАТО было бы преждевременно, считает политолог.

"Не следует сразу интерпретировать подобные учения как готовность Китая к активным действиям против стран коллективного Запада и НАТО. Мы знаем позицию Пекина по украинскому урегулированию — она важна для России. Однако считать, что эти мероприятия символизируют потенциальную готовность Китая к участию в военных действиях, не стоит", — пояснил эксперт.

Ситуация осложняется тем, что Североатлантический альянс сам провоцирует эскалацию, перебрасывая тяжелую артиллерию к северным границам РФ. Тем не менее в Азии попытки западных стран диктовать свои условия часто заканчиваются провалами. Известны случаи, когда европейские корабли теряли навигацию при попытке войти в стратегически важные для Пекина воды.

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