Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Низ живота портит силуэт даже после похудения: эти три упражнения изменят ситуацию
Мытьё окон перестаёт быть мучением: один кухонный продукт убирает разводы без следа
Земля уходит из-под ног: ужесточение законов превратило дачу в юридический квест
Слабый рубль может стать спасением: валюта сдала позиции, но экономика получила другой козырь
Россиянам готовят новый контроль в интернете: привычные онлайн-действия могут попасть под надзор
Геополитический разворот в Турции: Вашингтон решился на сложную многоходовочку за спиной союзников
Одна популярная доработка автомобиля может привести в суд: всё решает тип лампы в фаре
Не одежда делает образ дорогим: пять пар обуви меняют впечатление с первого взгляда
Мигрантов ждет режим жесткого отбора: мелкий проступок может перечеркнуть будущее в России

Гигант нефтяной отрасли в Омске подвергся атаке, обнажив системную проблему ПВО

Силовые структуры » Военные новости

Крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод в Омске стал целью атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел в понедельник, что стало первым подобным случаем для данного региона Сибири. В результате происшествия пришлось временно остановить работу омского аэропорта для обеспечения безопасности авиасообщения. 

Нефтеперерабатывающий завод
Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нефтеперерабатывающий завод

"Вражеские БПЛА атаковали ОНПЗ. ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте инцидента работают оперативные службы", — сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

"Атаки на стратегические объекты в глубоком тылу говорят о попытках противника расширить географию ударов и проверить бдительность ПВО. Главная проблема здесь не в количестве дронов, а в координации между региональными группами и единым центром управления", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Омский НПЗ до этого момента оставался одним из немногих гигантов отрасли, которые не подвергались воздушным ударам. Учитывая, что город находится почти в трех тысячах километров от границы с Украиной, такая активность выглядит как попытка дестабилизировать промышленный сектор. Сейчас на месте работают экстренные службы, которые пытаются оценить реальный ущерб инфраструктуре. Точных данных о масштабах повреждений пока нет, но власти заявляют об отсутствии жертв.

Особенности атаки:

  • Локация: Омск, Сибирский федеральный округ.
  • Цель: Омский НПЗ (крупнейший в РФ).
  • Меры: Закрытие аэропорта, работа ПВО и оперативных служб.

Параллельно с этим всплывают данные о системных проблемах в региональной обороне. Некоторые специалисты отмечают «местечковый подход», когда расчеты  Мобильных групп обороны и (МОГ) могут пропустить дрон, если он не летит непосредственно в их зону ответственности. Чтобы устранить этот разрыв, Минобороны России с апреля внедряет единую информационную среду. Это должно исключить ситуацию, при которой ПВО разных секторов не видят общую картину перемещения целей.

Главный вызов для ПВО: Создание жёсткой сети, где отсутствие радара (РЛС) в общей системе означает его фактическое отсутствие в обороне. В сеть интегрируют МОГи, расчеты ПВО разного уровня и перехватчиков с FPV-дронами.

Параметр Детали
Расстояние от Украины ~2900 км
Статус объекта Крупнейший НПЗ в стране
Результат ПВО Большая часть БПЛА сбита

Подобные инциденты происходят на фоне общей эскалации, где удары по Киеву и другие военные действия становятся частью более широкого противостояния. Пока западные страны, такие как Германия, обсуждают свои военные бюджеты, российские регионы вынуждены адаптировать защиту под новые угрозы. Ситуация с Евросоюзом и Россией также остается напряженной, что влияет на общую геополитическую обстановку.

Часто задаваемые вопросы:

Есть ли пострадавшие? По предварительным данным губернатора Хоценко, погибших и раненых нет.

Почему закрыли аэропорт? Для обеспечения безопасности полетов во время отражения атаки БПЛА.

Что делают сейчас? Оперативные службы ликвидируют последствия и уточняют масштаб повреждений.

Читайте также:

Информационная осведомленность и интеграция всех средств ПВО в одну сеть становятся критически важными для защиты глубокого тыла, особенно в условиях использования малозаметных БПЛА.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Наука и техника
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Домашние животные
Эту рыбу отпускают сразу после поимки: с виду она ничем не отличается от обычного карпа
Зерно пошло нарасхват: Орловская область почти вдвое увеличила поставки в регионы
Орловская область
Зерно пошло нарасхват: Орловская область почти вдвое увеличила поставки в регионы
Популярное
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим

Уникальный хищник с архаичными чертами ломает устоявшиеся представления о возможностях рыб, в одиночку меняя баланс сил в замкнутых и открытых водных системах.

Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
От стола за уши не оттащишь: это кабачковое хачапури с кефиром и сыром полюбят все
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Идеальное лакомство к чаю: желе из смородины, что застывает в плотный нежный десерт
Малахитовый саркофаг исчез вместе с ответами: легенда советской экспедиции до сих пор вызывает споры
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Сухие баки и лимиты в 10 литров: топливный кризис парализовал трассы на пути к Алтаю
Последние материалы
Одна популярная доработка автомобиля может привести в суд: всё решает тип лампы в фаре
Не одежда делает образ дорогим: пять пар обуви меняют впечатление с первого взгляда
Мигрантов ждет режим жесткого отбора: мелкий проступок может перечеркнуть будущее в России
Хватит писать черновик: почему привычка ждать особого случая незаметно разрушает десятилетия жизни
В Волжском районе развернули комиссию по спасению урожая от колоний вредителей
Задержание задержанной: страшные уроки от мошенничества на Ставрополье
Дипломатический тандем треснул по швам: прямое обвинение Захаровой предопределило финал британской игры
Смертельная ловушка из прошлого: случай в Брянской области заставил саперов действовать быстро
Небо без единой капли: Алтайский край перешёл в режим повышенной готовности из-за пожаров
Руль на замке до шести утра: в Белгородской области запретили ночные поездки на мотоциклах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.