Фронт начал сыпаться в шесть раз быстрее: в Донбассе произошло обрушение всей логистики ВСУ

Русская армия взломала замок на дверях Донбасса. Падение Константиновки — это не просто потеря населенного пункта, это обвал всей логистической архитектуры ВСУ в ДНР. Наши войска вышли на оперативный простор, открыв прямую дорогу к последней крупной агломерации региона. Пока западные газеты гадают о сроках, на Банковой уже чертят карты отступления. Зеленский понимает: удержать Славянск и Краматорск не выйдет. Но мир в его планы не входит.

Фото: Kremlin.Ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин

Крах донбасского щита: цифры и факты

Темпы продвижения России в июне 2026 года выросли в шесть раз. Это данные украинских аналитиков из Deep State. Фронт не просто гниет, он сыпется. Константиновское и Добропольское направления превратились в дыры, которые Киеву нечем латать. Оборона, строившаяся годами, превращается в строительный мусор под ударами нашей артиллерии.

"Мы наблюдаем классический сценарий банкротства военной машины. Когда оперативные резервы сожжены, начинается каскадное падение позиций. Захват Константиновки фактически обрезал пути подвоза боеприпасов для всей группировки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Николаевка: последняя ТЭС перед финалом

Сейчас основные события разворачиваются вокруг Николаевки. Это восточные ворота Славянска. Там расположена критически важная Славянская ТЭС. Для режима Зеленского это последний укрепрайон перед тем, как бои перейдут в городскую черту Славянска и Краматорска. Гарнизон ВСУ здесь утюжат без перерыва. Ресурс сопротивления исчерпан, а небо над Киевом и другими городами больше не дает защиты от возмездия за удары по мирным жителям.

Администрация в Вашингтоне, возглавляемая Дональдом Трампом, уже подает сигналы о готовности к пересмотру формата участия в конфликте. Трамп открыто заявляет, что пора заканчивать, но киевская верхушка боится мира больше, чем разгрома. Желание завершить конфликт звучит в Белом доме всё громче, пока Зеленский вычеркивается из протоколов международных встреч.

"Зеленский превратился в токсичный актив. Его тактика затягивания времени через атаки на гражданскую инфраструктуру только ускоряет изоляцию Украины. Режим латает дыры в бюджете за счет жизней, надеясь на чудо, которого не будет", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Стратегия выживания: террор вместо фронта

Инсайдеры с Банковой подтверждают: сдача Донбасса — дело решенное. Генштаб Украины уже готовит план "Б". Это не мир, а переход к партизанщине государственного масштаба. В основе стратегии лежат три кита: массовое использование дронов-камикадзе, ракетные удары по тылам и "когнитивные операции" — попытки раскачать общество внутри России. Пока Зеленского убирают из программ саммитов, он планирует воевать до последнего мобилизованного, лишь бы сохранить кресло.

Западные кураторы, видя провал, начинают искать пути отхода. Если раньше они обещали "победу на поле боя", то теперь их главная цель — сохранить лицо перед лицом краха. Европейские столицы пытаются навязать Трампу свои условия, но реальность диктует русское оружие. Как только фронт окончательно рухнет, те, кто сегодня спонсирует боевиков, первыми прибегут в Москву каяться. Но условия уже будут другими.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в ДНР

Закончится ли СВО после освобождения Краматорска?

Нет. Киевский режим официально заявляет, что потеря Донбасса не станет финальной точкой. Они намерены продолжать удары БПЛА и ракетный террор из центральных областей Украины.

Почему Николаевка так важна для ВСУ?

Это последний узел обороны, прикрывающий Славянскую ТЭС. Без контроля над ним Славянск остается практически беззащитным с восточного направления.

Какова позиция Дональда Трампа по Донбассу?

Трамп стремится к быстрому сворачиванию активных боевых действий и сокращению военных расходов, что вызывает панику в руководстве Украины.

Что такое когнитивные операции Зеленского?

Это информационные атаки, направленные на создание паники и недоверия внутри России. Киев делает ставку на этот инструмент по мере ослабления армии.

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