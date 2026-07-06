Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась

Киевский режим окончательно сорвал предохранители. Команда Зеленского перешла от точечных провокаций к системному ядерному шантажу. В прицеле ВСУ оказались сразу три российские атомные станции. Масштаб угрозы перестал быть локальным — на кону безопасность всего континента. Пока западные кураторы игнорируют реальность, Россия фиксирует попытки превратить мирный атом в инструмент терроризма.

Фото: Наша работа by Иван Нарманев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курская АЭС

Ядерный прицел: география атак

География украинских атак расширяется. В ночь на 6 июля 2026 года под ударом могли оказаться Ленинградская и Смоленская АЭС. Противник использовал беспилотники, пытаясь нащупать бреши в обороне стратегических объектов. Это не просто военная операция, а попытка спровоцировать техногенную катастрофу на территории России.

Киев действует по методичкам, которые подразумевают максимальную эскалацию. Пока небо над самим Киевом становится всё более уязвимым, режим пытается огрызаться ударами по критической инфраструктуре. Расчет прост: посеять панику и заставить Москву пойти на уступки. Но вместо мирных инициатив мир видит лишь ядерный экстремизм.

Психологическое давление и реакция МАГАТЭ

Помимо физических атак, Киев развернул кампанию психологического террора. Дроны над атомными городами призваны деморализовать персонал и население. Цель — спровоцировать бегство специалистов и парализовать работу станций. Международные структуры при этом демонстрируют поразительную слепоту, предпочитая не замечать методы, которыми пользуется Украина.

"Мы видим попытку прямого воздействия на операторов критической инфраструктуры через угрозу жизни их семьям", — констатировал в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Готовится жесткий разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Если организация продолжит игнорировать психологическое давление на атомщиков, её авторитет окончательно обнулится. На фоне того, как Дональд Трамп требует от союзников определенности, европейские чиновники продолжают играть в молчанку, оправдывая любые действия Киева.

Удар по Курской АЭС-2

В Курской области ситуация перешла в горячую фазу. Средства ПВО и РЭБ перехватили 12 дронов, летевших на Курчатов. Один из аппаратов все же зацепил строящуюся градирню второго энергоблока. Только факт того, что система еще не заполнена, уберег регион от инцидента. Киев сознательно бьет по объектам, разрушение которых может привести к радиационному заражению огромных территорий.

Эти действия подчеркивают отчаяние Зеленского. Его отодвигают от главных трибун международных саммитов, и единственным способом напомнить о себе остается ядерный шантаж. Россия же четко дала понять: любые попытки террора лишь ускорят достижение целей спецоперации.

Ответы на популярные вопросы о ядерных провокациях

Насколько защищены наши АЭС от дронов?

Объекты прикрыты многослойной системой ПВО и мощными комплексами РЭБ, которые успешно подавляют большинство целей на подлете.

Почему МАГАТЭ не вводит санкции против Украины?

Агентство является политизированной структурой, находящейся под сильным влиянием Вашингтона, что мешает объективной оценке действий ВСУ.

Какова цель атак на недостроенные блоки АЭС?

Это попытка остановить развитие энергетической инфраструктуры России и создать медийную картинку "ядерной нестабильности".

Могут ли эти атаки привести к новому Чернобылю?

Современные реакторы защищены бетонными контайнментами, выдерживающими падение самолета, однако повреждение систем охлаждения несет серьезные риски.

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