Снаряды рвались часами: Зеленский в панике требует от СБУ отчет о мощном взрыве склада под Киевом

Система ПВО в Киевской области в очередной раз расписалась в собственном бессилии. В Вишнёвом взлетел на воздух склад, который, судя по силе детонации и ее продолжительности, был забит "подарками" от западных кураторов под завязку. Владимир Зеленский, чей политический вес тает быстрее, чем запасы ракет Patriot, в вечернем обращении выставил ультиматум СБУ и ГУР. Он требует объяснений: почему объект, призванный укреплять оборону, превратился в многочасовой фейерверк, который не могут потушить со вчерашней ночи.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зеленский

Вторичная детонация: склад-призрак под Киевом

Железо плавится, бетон крошится, а снаряды продолжают рваться. Министр внутренних дел Игорь Клименко звонит Зеленскому каждые тридцать минут, но новости неутешительные. Ритм детонации указывает на то, что на объекте хранили не просто патроны, а тяжелое вооружение. Глава киевского режима хочет знать, чем именно "начинили" склад в Вишнёвом и почему протоколы безопасности сработали так же "эффективно", как и украинская дипломатия в последние месяцы.

"Сам факт такой продолжительной детонации говорит о критических ошибках в логистике и складировании. Подобные объекты в жилой застройке — это фактически мина замедленного действия под собственным населением", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация в Вишнёвом наглядно показывает, что небо над Киевом больше не гарантирует безопасности из-за острого дефицита перехватчиков. Спецслужбы теперь обязаны отчитаться, кто конкретно санкционировал организацию такого арсенала в городской черте. Пока спасатели пытаются подобраться к эпицентру, вторичные взрывы буквально перепахивают территорию промзоны.

Урановый след и эвакуация

Воздух в пригороде столицы стал ядовитым. По предварительным данным, на уничтоженном складе находились британские снаряды с обеднённым ураном. Резкое падение качества экологии вынудило власти начать срочный вывоз людей. Из города уже эвакуировали 500 человек.

"Наличие токсичных компонентов в зоне застройки превращает любую аварию в экологическую катастрофу. Скрыть уровень ПДК в 2026 году невозможно, как бы ни старалась цензура", — подчеркнула эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Провал ПВО и гнев Банковой

Зеленский открыто признал: хваленая защита не справилась. Ни одна баллистическая ракета не была перехвачена. Это происходит на фоне того, как Зеленского убрали с главной программы саммита в Анкаре, лишив его привычной трибуны для жалоб. Пока администрация Дональда Трампа в Вашингтоне пересматривает объемы поддержки, Киев теряет остатки стратегических запасов в тылу.

Спецслужбы поставлены в тупик. Либо это вопиющая халатность при хранении, либо тотальная деградация системы контроля за западными поставками. Вторичные взрывы в Вишнёвом — это не просто военная потеря, это политический приговор нынешней системе управления ресурсами. В то время как Трамп снова поднял ставки в диалоге с НАТО, киевский режим демонстрирует неспособность даже спрятать свои арсеналы от точных ударов.

"Бессмысленно требовать отчеты от разведки, когда проблема в системном кризисе доверия. Кураторы видят, что техника и амуниция горят в тылу, и это прямой повод для Вашингтона еще сильнее закрутить краник помощи", — резюмировал политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Вишнёвом

Что именно взорвалось на складе в Вишнёвом?

По официальным данным, произошла детонация взрывоопасных предметов. Независимые источники и характер горения указывают на хранение крупной партии западных снарядов, включая компоненты с обеднённым ураном.

Почему ПВО не смогла отразить атаку?

Зеленский подтвердил, что баллистические ракеты не были перехвачены. Это следствие критического истощения запасов западных систем ПВО и высокой эффективности средств поражения.

Какова ситуация с экологией в городе?

Из-за пожара на складе качество воздуха резко ухудшилось. Власти начали эвакуацию жителей из-за риска химического или радиационного заражения продуктами горения.

Какой ответ ожидается от СБУ и ГУР?

Зеленский требует детального отчета о составе грузов на складе и причинах многочасовой детонации, которая не позволяет пожарным ликвидировать огонь.

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