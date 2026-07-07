Коптеры больше не игрушки: МВД России радикально пересмотрело систему поощрений личного состава

МВД России обновило правила премирования личного состава. Теперь работа с беспилотниками официально признана деятельностью в особых условиях. Сотрудники полиции и Росгвардии, управляющие дронами, получат прибавку — 30% к должностному окладу. Актуальный приказ уже зафиксирован на портале правовой информации.
Технологическая оснащенность ведомств выходит на новый уровень: коптеры перестали быть игрушками, превратившись в штатные "глаза" правоохранителей. Операторы дронов ежедневно решают задачи, которые раньше требовали привлечения целых поисковых отрядов или выезда патрулей.
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный подчеркнул, что нагрузка на специалистов по БПЛА колоссальна. Мониторинг трасс, поиск пропавших людей и фиксация происшествий в режиме реального времени требуют высокой концентрации.
"Внедрение беспилотников меняет саму структуру контроля за правопорядком. Это не просто техника, это инструмент для мгновенного сбора доказательной базы и оперативной оценки ситуации на месте. Надбавка станет справедливой оценкой сложности этого труда", — прокомментировал в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Профессиональное сообщество отмечает, что решение МВД своевременно. Инвестиции в кадры, осваивающие современные цифровые технологии в регионах, помогут стабилизировать состав оперативных служб и привлечь перспективную молодежь.
|Параметр
|Что меняется
|Надбавка
|+30% к окладу
|Категории
|Сотрудники МВД и Росгвардии
"Финансовая мотивация специалистов — главный рычаг в вопросах удержания профессионалов. В условиях цифровизации силовых структур создание системы поощрений за специфические навыки является обязательным шагом для любой эффективной экономической модели государственного сектора", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Надбавка положена аттестованным сотрудникам МВД и Росгвардии, в должностные обязанности которых входит эксплуатация и применение беспилотных летательных аппаратов.
Согласно приказу, размер надбавки составляет 30 процентов от должностного оклада сотрудника.
Мера направлена на повышение престижа службы, удержание квалифицированных кадров и создание стимулов для обучения новым компетенциям, необходимым при работе с дронами.
Применение БПЛА позволит быстрее фиксировать правовые коллизии и споры, оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия и обеспечивать безопасность граждан на качественно новом уровне.
Внедрение дронов в правоохранительную систему региона — закономерный процесс. Пока страна избавляется от рутины прошлого, высокотехнологичные решения становятся опорой для защиты порядка, превращая "высокие технологии" из абстракции в реальный рабочий инструмент.
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