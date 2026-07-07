Коптеры больше не игрушки: МВД России радикально пересмотрело систему поощрений личного состава

МВД России обновило правила премирования личного состава. Теперь работа с беспилотниками официально признана деятельностью в особых условиях. Сотрудники полиции и Росгвардии, управляющие дронами, получат прибавку — 30% к должностному окладу. Актуальный приказ уже зафиксирован на портале правовой информации.

Фото: wikimedia.org by C.Stadler/Bwag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ DJI-Drone Mavic 3 в полете

Операторы БПЛА приравнены к спецслужбам

Технологическая оснащенность ведомств выходит на новый уровень: коптеры перестали быть игрушками, превратившись в штатные "глаза" правоохранителей. Операторы дронов ежедневно решают задачи, которые раньше требовали привлечения целых поисковых отрядов или выезда патрулей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный подчеркнул, что нагрузка на специалистов по БПЛА колоссальна. Мониторинг трасс, поиск пропавших людей и фиксация происшествий в режиме реального времени требуют высокой концентрации.

"Внедрение беспилотников меняет саму структуру контроля за правопорядком. Это не просто техника, это инструмент для мгновенного сбора доказательной базы и оперативной оценки ситуации на месте. Надбавка станет справедливой оценкой сложности этого труда", — прокомментировал в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Мнение экспертов

Профессиональное сообщество отмечает, что решение МВД своевременно. Инвестиции в кадры, осваивающие современные цифровые технологии в регионах, помогут стабилизировать состав оперативных служб и привлечь перспективную молодежь.

Параметр Что меняется Надбавка +30% к окладу Категории Сотрудники МВД и Росгвардии

"Финансовая мотивация специалистов — главный рычаг в вопросах удержания профессионалов. В условиях цифровизации силовых структур создание системы поощрений за специфические навыки является обязательным шагом для любой эффективной экономической модели государственного сектора", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Кто именно получит доплату?

Надбавка положена аттестованным сотрудникам МВД и Росгвардии, в должностные обязанности которых входит эксплуатация и применение беспилотных летательных аппаратов.

Каков размер стимулирующей выплаты?

Согласно приказу, размер надбавки составляет 30 процентов от должностного оклада сотрудника.

Зачем вводить эту выплату сейчас?

Мера направлена на повышение престижа службы, удержание квалифицированных кадров и создание стимулов для обучения новым компетенциям, необходимым при работе с дронами.

Как это повлияет на работу полиции?

Применение БПЛА позволит быстрее фиксировать правовые коллизии и споры, оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия и обеспечивать безопасность граждан на качественно новом уровне.

Внедрение дронов в правоохранительную систему региона — закономерный процесс. Пока страна избавляется от рутины прошлого, высокотехнологичные решения становятся опорой для защиты порядка, превращая "высокие технологии" из абстракции в реальный рабочий инструмент.

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