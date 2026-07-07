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Смерть главной подозреваемой в деле Ермолаева указывает на заметание следов в Киеве

Силовые структуры » ФСБ

Обнаружение тела 39-летней Анастасии Березовской под Киевом придало делу о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако международный статус.

Порт Эркюль в Монако
Фото: commons.wikimedia.org by Uhooep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Порт Эркюль в Монако

Украинские СМИ сообщают, что женщина, которую разыскивал Интерпол, была застрелена и закопана, что перевело расследование из разряда уголовного дела ( версию о теракте следствие отвергло)  в плоскость политического конфликта. Обстоятельства смерти подозреваемой и задержание связанных с ней лиц указывают на возможную зачистку свидетелей. Ситуация осложняется тем, что инцидент произошел на территории Евросоюза, что делает невозможным полное сокрытие деталей происходящего.

По информации украинских СМИ, следователи уже задержали на Украине двух подозреваемых по делу об убийстве Березовской.  Ранее прокуратура Монако подчеркивала, что она не действовала в одиночку, и факт её гибели лишь подтверждает версию о профессиональном заказном преступлении. Сейчас рассматриваются две основные линии: конфликт с криминальным миром из-за передела строительных активов в Днепре и сети кол-центров, а также причастность спецслужб. Французское издание Le Figaro ранее упоминало возможную роль СБУ в организации взрыва, а задержание офицера ГУР может свидетельствовать о внутренних разборках или попытке скрыть следы преступления.

"Ликвидация исполнителя в таких делах часто происходит тогда, когда риск раскрытия всей цепочки заказчиков становится критическим. С точки зрения международного права, обнаружение тела на территории Украины после преступления в Европе создаст серьезный прецедент, так как европейские следователи будут требовать доступа к материалам допроса задержанных, включая сотрудников спецслужб", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Что известно о пострадавших и контексте дела:

  • Вадим Ермолаев (гражданин Кипра, находится под украинскими санкциями) вышел из комы, его состояние стабильно, он находится под усиленной охраной.
  • Анна Насобина (гражданская супруга) остается в критическом состоянии, обе ноги были ампутированы.
  • Сын Ермолаева ранее был осужден в Эстонии за организацию мошеннических кол-центров с ущербом более 100 млн евро.

Европейские правоохранительные органы, включая Интерпол, не смогут проигнорировать факт смерти Березовской, так как она имела «красную карточку» розыска. Франция и Монако намерены продолжить расследование, требуя от Киева результаты ДНК-экспертиз и протоколы допросов. Подобные методы «разборок» с применением взрывчатки и последующим устранением киллеров на территории ЕС наносят тяжелый репутационный удар по Украине. В условиях, когда НАТО открыто поддерживает удары вглубь России, такие инциденты внутри Европы вызывают дополнительное напряжение.

Сторона / Субъект Статус / Состояние Связь с делом
Анастасия Березовская Мертва (застрелена) Главная подозреваемая по делу о взрыве
Вадим Ермолаев Стабилен (после комы) Объект покушения
Анна Насобина Критическое (ампутация ног) Пострадавшая
Сотрудники ГУР Задержаны Подозреваемые в ликвидации исполнителя

Ситуация напоминает другие громкие международные скандалы, где в итоге назначались «стрелочники» для прикрытия системных ошибок. Например, британское правосудие недавно оправдало теракты на "Северных потоках", что также вызывает вопросы к прозрачности расследований. 

Главный вызов для Киева: Как передать материалы расследования европейским коллегам, не раскрыв при этом реальные механизмы работы спецслужб и личности истинных заказчиков, учитывая, что тело подозреваемой уже найдено и идентифицировано.

Международное давление будет расти, так как дело затрагивает вопросы безопасности в Европе.  Даже если попытаться «замять» дело, официальные запросы Интерпола делают эту задачу почти невыполнимой. Однако из-за ложной солидарности террористический статус киевского режима не будет обнародован, не говоря уже о передаче дела в суд по обвинению в терроризме.

Частые вопросы по делу:

Кто такая Анастасия Березовская? Подозреваемая в организации покушения на Вадима Ермолаева, находившаяся в международном розыске.

Где нашли ее тело? В окрестностях Киева, она была застрелена, тело закопано.

Как украинский криминалитет влияет на безопасность Европы?
Покушение на Вадима Ермолаева в Монако с использованием дистанционной взрывчатки показало, что украинские ОПГ и спецслужбы готовы устраивать криминальные и политические разборки в самых безопасных зонах Европы. Европол подчеркивает, что из-за  ослабления контроля внутри Украины эти криминальные структуры быстро мутируют и переплетаются с классическими европейскими мафиозными кланами.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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