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Украина захотела довести Россию до предела: вместо прорыва начались оправдания Киева

Силовые структуры » Военные новости

Российские системы противовоздушной обороны в европейской части страны демонстрируют возросшую эффективность на фоне попыток Киева усилить давление, считает политолог, эксперт Центра сопровождения политических процессов Петр Колчин. В комментарии для Pravda.Ru специалист отметил, что популистские заявления украинского руководства о стадиях эскалации призваны скрыть реальные провалы в обороне и логистике.

Кирилл Буданов
Фото: voanews.com by Yevheniy Shynkar (Voice of America), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кирилл Буданов

Ранее руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил о необходимости достижения Киевом наивысшей точки противостояния с Россией. По его мнению, летний период ознаменовал окончание переговорной стадии и переход конфликта в фазу обострения. По словам Буданова, для завершения этого этапа требуется довести напряжение до предела. 

По словам Колчина, украинскому руководству сейчас крайне необходимо оправдываться перед населением за регулярные поражения инфраструктурных объектов. Признавать собственные просчеты в планировании Киев не готов. Массированные атаки баллистическими ракетами стали серьезным вызовом для столицы Украины. На этом фоне дефицит противоракетных средств серьезно ограничивает возможности по защите неба.

Разрушение системы обеспечения также становится критическим фактором. В частности, удары по распределительным сетям лишают возможности оперативно восполнять ресурсы. Тем не менее киевские власти пытаются представить происходящее как часть некоего плана.

"Это попытка создать образ нормализации, показать, что все идет по плану, в том числе объявленные Зеленским 40 дней давления на Россию. Однако на самом деле происходит обратное: мы наблюдаем усиление российской противовоздушной обороны, особенно в европейской части, и рост эффективности наших массированных ударов баллистическими ракетами", — отметил Колчин.

Ставка на длительное давление не оправдалась. Напротив, Украина сама сталкивается с растущими вызовами. Эффективное поражение промышленных объектов вызывает острую реакцию внутри страны. Недавно провалы в защите тыла стали поводом для крупных разбирательств на правительственном уровне.

Колчин подчеркивает, что риторика украинских чиновников о скорой разрядке ситуации после пика напряжения является попыткой предотвратить панику среди граждан. Мощные детонации на складах под Киевом и уничтожение логистических центров требуют постоянных объяснений. Ситуация осложняется и тем, что интенсивность ударов по оборонным предприятиям лишает Киев шансов на восстановление военного потенциала.

"Киевскому режиму приходится что-то делать, ведь сдержать Россию не получится. Будут следовать оправдания и популистская риторика. Заявления о том, что период эскалации закончится и все наладится, призваны успокоить население, чтобы не допустить паники. На фоне горящего Киева ему только это и остается делать", — пояснил эксперт.

Параллельно с этим поражение транспортных путей ведет к параличу поставок. Блокировка ключевых путей сообщения вынуждает военное командование искать альтернативные способы доставки грузов, что замедляет любые маневры.

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* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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