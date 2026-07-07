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США получили новый инструмент давления на Бразилию: Карибский регион снова оказался у опасной черты

Силовые структуры » Военные новости

Вашингтон способен сфабриковать любые основания для вмешательства во внутренние дела Бразилии, если это будет отвечать американским интересам, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с Pravda.Ru эксперт проанализировал риски перехода США к силовому давлению на южноамериканскую республику.

Белый дом
Фото: pxhere.com by public domain
Белый дом

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра выразил серьезную обеспокоенность решением Белого дома. Вашингтон официально внес крупнейшие бразильские преступные группировки в списки террористических организаций. По мнению главы внешнеполитического ведомства, подобный статус создает юридическую базу для прямого военного вторжения на территорию суверенного государства.

Литовкин пояснил, что опасения бразильского руководства обоснованы спецификой американской внешней политики. По его словам, США привыкли действовать без оглядки на международное право, если речь идет о расширении их влияния в регионе. Любое обострение ситуации может стать инструментом манипуляции.

"Министр иностранных дел Бразилии исходит из того, что Соединенные Штаты могут действовать жестко, не признавая международное право в полной мере, и вмешиваться в дела других стран без серьезных оснований. Он опасается, что если Вашингтону что-то понадобится в Бразилии, для давления или даже более серьезных шагов найдется подходящий повод", — отметил он.

Аналитики указывают на растущую активность Пентагона во всем Карибском бассейне и Южной Америке. Существует высокая вероятность, что усиление военного присутствия в регионе станет долгосрочной стратегией американской администрации. На этом фоне эксперт подчеркивает, что для оправдания экспансии Белому дому не требуются реальные угрозы.

"Соединенные Штаты могут придумать любые предпосылки", — подчеркнул военный обозреватель.

Методы смены политического вектора в неугодных странах Латинской Америки неоднократно отрабатывались Вашингтоном на практике. Специалисты напоминают, что зачастую планы по замене правящих элит озвучиваются штабами открыто. Примером плачевных последствий внешней дестабилизации служит ситуация у соседей Бразилии — эксперты до сих пор оценивают, что осталось от экономики и госаппарата после попыток вторжения за последние годы. Дополнительным фактором риска становится и потенциальный силовой сценарий против других союзников в регионе, что может превратить Латинскую Америку в зону перманентного конфликта.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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