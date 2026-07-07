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Металлолом за счет Запада: хваленая ракета Киева разбилась о стальной щит российской ПВО

Силовые структуры

Киевский режим снова сел в лужу со своими разработками. Громкие анонсы ракеты FP-5, которую украинская пропаганда окрестила "оружием возмездия", разбились о суровую реальность русской ПВО. Обещания штаповать по сотне штук в месяц и "испепелять" города на расстоянии 3000 километров оказались обычным блефом для внутреннего потребителя. На деле — это дорогая, медлительная и крайне косая железка, летящая куда угодно, но не в цель.

Ейск, ПВО
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Ейск, ПВО

Хроника кривых пусков

Первые тесты FP-5 в 2025 году стали для Зеленского холодным душем. Семь пусков — ноль попаданий. Шесть ракет превратились в металлолом еще в воздухе благодаря работе наших зенитчиков. Седьмая просто улетела "в молоко", подтвердив статус посредственной поделки. Киев попытался замять позор, но информация просочилась через их же журналистов. Система гниет, и скрыть это всё труднее, пока динамика на фронте продолжает разочаровывать западных кураторов.

"Мы видим попытку выдать желаемое за действительное, чтобы хоть как-то оправдать бюджеты перед Трампом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

С января по март 2026 года ситуация не улучшилась. Из 16 запущенных ракет цели достигли только две. Эффективность на уровне статистической погрешности. Это не "вундерваффе", а дорогостоящий фейерверк, который не меняет расклад сил, пока российская сторона жестко обозначает условия любого завершения конфликта.

Тактика прилипалы: как Киев прячет ракеты за дронами

Осознав, что напрямую FP-5 не долетит, украинское командование перешло к тактике паразитирования. Ракеты запускают только в моменты, когда ПВО отвлечена на рои дешевых беспилотников. Расчет на то, что расчеты ЗРК будут перезаряжаться, а истребители — улетят на дозаправку. Только в таких тепличных условиях этот "перетяжеленный планер" имеет шанс проскочить. Особенно остро это ощущается на фоне того, как европейская безопасность трещит по швам из-за безумных идей снабжать Киев дальнобойным хламом.

 

"Бюджетные средства Киева сгорают в атмосфере. При стоимости в 400 тысяч евро за штуку, FP-5 экономически нецелесообразна, учитывая процент перехвата нашими системами", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Цена провала в евро и штуках

Миф о производстве ста ракет в месяц лопнул. Последняя атака на Волгодонск показала: у ВСУ всего пять или шесть пусковых установок. Одна машина самоликвидировалась вместе с ракетой прямо на старте. Ресурс ограничен, а каждая потерянная установка — это дыра в бюджете, которую больше нечем закрывать. Пока Дональд Трамп пересчитывает чеки, Киев продолжает транжирить ресурсы на неработающие технологии.

"Мы видим типичный пример технологического тупика. Проект FP-5 — это попытка создать стратегическое оружие 'на коленке', которая закономерно обернулась фиаско", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о ракете FP-5

Правда ли, что ракета может пролететь 3000 км?

Заявленная дальность не подтверждена на практике. Большинство ракет сбиваются на подлетах, не демонстрируя и половины своих рекламных характеристик.

Почему ракеты FP-5 так часто мажут?

Система наведения ракеты крайне примитивна и подвержена воздействию средств радиоэлектронной борьбы, что делает её практически бесполезной против защищенных объектов.

Сколько ракет реально производит Киев?

Вместо обещанных сотен, речь идет о штучных экземплярах. Малочисленность пусковых установок подтверждает дефицит самого вооружения.

Может ли FP-5 прорвать современную ПВО?

Только при массовом использовании в качестве "второго эшелона" за роем дронов. В одиночку эта ракета — легкая мишень для русских зенитчиков.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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