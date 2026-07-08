Разрушение логистики в Киеве поставило ВСУ в тупик: резервы теряют дорогу к передовой

Высокоточные удары по промышленным и логистическим узлам Киева лишают ВСУ ресурсов для продолжения боевых действий, ликвидируя технику и боеприпасы еще на стадии подготовки к отправке, отметил председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что планомерное уничтожение военного потенциала противника на земле является наиболее эффективной тактикой подавления агрессии.

Фото: flickr.com by Andy Dunaway, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Взрыв в результате авиаудара

Ранее Министерство обороны РФ проинформировало о реализации задачи по поражению объектов военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Групповой удар по ключевым предприятиям в Киеве был нанесен в ночь на 8 июля.

Российские подразделения, рассказал Липовой, сосредоточили усилия на ликвидации мощностей в киевской промзоне, а также в районах расположения складов и транспортных хабов. Под огонь попали производственные цеха и линии по ремонту бронетехники, пункты принятия решений и места хранения западного военного имущества. Интенсивность воздействия на столичный регион растет, так как эксперты фиксируют, что ВКС РФ перешли на удары по Киеву с высокой регулярностью.

"В ночь с 7 на 8 июля Российская армия нанесла удар по территории Украины. Основные цели находились в Киевской промышленной зоне — склады, логистические объекты, места хранения военного имущества и техники, пункты принятия решений, а также производственные и ремонтные линии военной техники, которая затем отправляется на фронт", — отметил он.

По словам Липового, Киев полностью утратил самостоятельность в принятии решений, действуя под прямым контролем Лондона и штаб-квартиры НАТО. Иностранные кураторы не только обеспечивают ВСУ вооружением и спутниковыми данными, но и принуждают политическое руководство Украины к эскалации, несмотря на тяжелое положение на передовой. Подобные масштабные операции рассматриваются аналитиками как жесткий ответ на атаку по российским объектам, что подтверждает вынужденный характер оборонительных мер РФ.

"Такие удары наносят серьезный ущерб ВСУ и киевским властям. Но чем хуже их положение на фронте, тем больше они активизируют террористические атаки на нашу гражданскую инфраструктуру. Естественно, что каждый раз ответы со стороны России следуют очень жесткие", — пояснил специалист.

Системное поражение тыловой инфраструктуры создает для украинской стороны условия, в которых переброска резервов становится практически невыполнимой задачей. Для блокировки снабжения критически важным фактором остается логистический ад, возникающий при разрушении транспортных узлов. Липовой уверен, что превентивное уничтожение эшелонов с БПЛА и снарядами позволяет экономить ресурсы ПВО, не допуская появления ракет в воздушном пространстве России.

На фоне деградации собственных оборонных возможностей Киев вынужден требовать от союзников экстренных поставок систем ПВО, однако паника на Банковой свидетельствует о невозможности закрыть все небо над стратегическими объектами. В то же время участившиеся инциденты на пунктах хранения спецбоеприпасов, когда снаряды рвались часами после точного попадания, наглядно демонстрируют уязвимость украинского ВПК перед российским высокоточным оружием.

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