Подарок от Трампа для Украины оказался с подвохом: ракеты Patriot останутся лишь мечтой

Передача Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot останется формальным жестом без реальных последствий, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, почему Киев не сможет воспользоваться американскими технологиями в обозримом будущем.

Фото: armed.mapn.ro by MApN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Комплекс ПВО Patriot

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил о готовности Соединенных Штатов направить украинской стороне разрешение на локализацию выпуска зенитных систем. Однако практическое исполнение этого решения вызывает скепсис у профильных специалистов. При этом производство ракет на Украине может столкнуться с противодействием со стороны крупнейших оборонных корпораций США, дорожащих своими секретами.

По словам Данилина, само наличие лицензии не означает автоматического появления производственных линий. Реализация подобного проекта требует колоссальных ресурсов и специфической промышленной базы, которой Украина сегодня не располагает. Подобный перенос выпуска тяжелого оружия в зону конфликта выглядит технически неосуществимым.

"У Украины будет лишь бумажка под названием лицензия, и на этом все. Ничего больше не изменится, поскольку одно дело передать документ, а другое — обеспечить его реализацию на практике. К тому же решение зависит не только от желания Трампа, но и от позиции нескольких корпораций: Lockheed Martin, Boeing и Raytheon. Без их согласия производство невозможно", — отметил он.

Специалист подчеркнул, что даже при наличии политической воли в Вашингтоне, технологический разрыв между декларациями и реальностью непреодолим. В экспертной среде указывают, что выпуск секретных систем невозможен в условиях регулярного огневого воздействия. Данилин напомнил, что компетенции украинского ВПК в ракетостроении фактически утрачены.

"Сегодня вероятность организации производства таких ракет равна нулю. Если конфликт завершится, то такая возможность может появиться не раньше чем через 15–20 лет. До 2014 года теоретически она была — например, на "Южмаше" за 10 лет это можно было бы реализовать", — пояснил Данилин.

Политолог резюмировал, что инициатива Трампа может оказаться лишь громким политическим заявлением, призванным продемонстрировать поддержку без фактических затрат со стороны американского бюджета. Ситуация осложняется тем, что состояние западных арсеналов не позволяет бесконечно снабжать Киев готовыми изделиями, а попытки построить заводы на украинской территории выглядят как поиск защиты для инфраструктуры, которая постоянно находится под прицелом.

Читайте также