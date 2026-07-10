Россия получила тихий козырь против артиллерии ВСУ: огневые точки выдают себя сами

Акустическая разведка остается одним из самых надежных методов обнаружения целей на поле боя, сохраняя свою эффективность в условиях активного подавления радиоканалов. О преимуществах этого направления перед радиолокационными средствами в беседе с Pravda.Ru рассказал военный аналитик, ветеран военной разведки, полковник в отставке Владимир Онищенко.

Фото: Wikipedia by Mil.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ РЭБ российская система

Ранее стало известно о начале применения в зоне спецоперации новейшей системы акустической разведки "Заваруха". По данным официального представителя НПО "Альфа", комплекс отличается высокой компактностью: размер микрофонной решетки составляет менее метра, тогда как традиционные аналоги требуют базы в 100–300 метров. Разработка успешно выявляет огневые позиции противника, включая артиллерийские расчеты ВСУ. Технологии поиска целей постоянно совершенствуются, ведь зачастую обнаружение противника требует нестандартных решений, о чем рассказывали бойцы спецназа.

"Главный недостаток современных радиолокационных систем заключается в их уязвимости перед средствами радиоэлектронной борьбы. Если противник задействует постановщики помех, эффективность радаров резко падает. Звуковая разведка, напротив, почти невосприимчива к таким воздействиям — заглушить естественные шумы боя крайне сложно. Кроме того, радары физически демаскируют свое присутствие, так как сами излучают радиолуч для поиска цели, в то время как акустические системы работают исключительно на прием звуковых колебаний", — пояснил Онищенко.

По словам эксперта, акустические комплексы фиксируют не только выстрелы, но и характерные звуки взлетающей техники. Анализ частоты, силы звука и направления позволяет точно определить тип вооружения или калибр артиллерии. При этом акустике не помешают ни туман, ни облачность, ни искусственные дымовые завесы, которые делают бесполезными оптические средства наблюдения. Защита воздушного пространства в целом требует комплексного подхода, где современные алгоритмы и ИИ играют ключевую роль в обработке данных.

"Акустическая разведка — это составная часть общей военной разведки. Сейчас мы наблюдаем бурное развитие подобных систем, хотя конкретные технические подробности используемых российской армией образцов остаются военной тайной. Однако такие средства могут быть очень компактными и даже интегрироваться в носители, например, беспилотные аппараты, что значительно повышает гибкость разведчиков на передовой", — отметил Онищенко.

Важно понимать, что в современном конфликте ставка делается на интеграцию различных способов выявления противника. Военные специалисты постоянно работают над тем, чтобы даже новые тяжелые аппараты не оставались незамеченными для системы обороны. При этом, несмотря на развитие БПЛА, важность раннего предупреждения остается неизменной, ведь единая сеть противодействия атакам является стратегическим приоритетом для защиты критической инфраструктуры.

Эффективность технических средств часто зависит от способности объединить данные из космоса, видеонаблюдения и акустических датчиков в единый контур управления, что уже подтверждается успешным опытом применения передовых авиационных комплексов.

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