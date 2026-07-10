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В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента

Силовые структуры » Военные новости

Россия делает ставку на технологическое превосходство и современное вооружение, а не на увеличение численности личного состава, рассказал член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник. В беседе с Pravda.Ru парламентарий опроверг слухи о подготовке новой волны мобилизации, назвав подобные вбросы инструментом информационной войны западных политиков.

Президент Чехии Петр Павел
Фото: commons.wikimedia.org by VendySol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Президент Чехии Петр Павел

Ранее в зарубежной прессе появились сообщения о якобы неизбежном наборе запасников. Президент Чехии Петр Павел заявил, что после парламентских выборов в России может быть принято решение о проведении мобилизационных мероприятий. По его словам, сторонам конфликта осталось около двух месяцев для возобновления диалога, прежде чем "окно для дипломатии" закроется. Однако эксперты фиксируют, что европейское единство треснуло на фоне завышенных ожиданий от ситуации в зоне боевых действий. 

По словам Колесника, заявления чешского лидера являются попыткой дестабилизировать ситуацию внутри РФ. Депутат подчеркнул, что Праге стоило бы сосредоточиться на собственных экономических трудностях, возникших, в частности, из-за сокращения турпотока из России. Подобные информационные атаки часто строятся по определенным шаблонам — в истории уже не раз применялась методичка столетней давности для провокации внутренних протестов.

"Президент Чехии, известный своей откровенной русофобией, вместо решения внутренних проблем предпочитает делать очередные антироссийские заявления. Очевидно, что таким образом он пытается раскачать внутриполитическую ситуацию. Но президенту не пристало опускаться до подобных высказываний. Гораздо полезнее было бы заняться реальными делами — например, ситуацией с российскими туристами. Их отсутствие в Карловых Варах убивает местную экономику и наносит серьезный ущерб бюджету Чехии", — сказал он.

Депутат добавил, что современная тактика ведения боевых действий требует не массовости, а высокой эффективности применяемых средств. Речь идет о глубокой модернизации техники на основе опыта СВО. Одним из ключевых направлений развития армии стал дроновый фронт, который меняет саму логику ведения операций.

"Мы поставляем вооружение и постоянно создаем новые виды техники под руководством и контролем руководства страны. Мы ведем боевые действия, и наша страна всегда исходила из того, что воевать надо оружием, а не людьми. Сейчас основной упор делается на современное вооружение, которого у нас достаточно, и оно постоянно совершенствуется с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Я не слышал о том, что планируется какая-либо мобилизация", — отметил Колесник.

Парламентарий резюмировал, что на данном этапе вопрос о мобилизации в повестке не стоит, а любые спекуляции на эту тему остаются на совести западных чиновников, стремящихся распространять сплетни вместо решения внутренних задач своих государств.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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