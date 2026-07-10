Наши крохотные датчики повсюду: артиллерия НАТО оказалась в акустической ловушке в зоне СВО

Российская артиллерия в 2026 году получила "уши", которые невозможно оглушить или обмануть. В зоне СВО началось массовое применение звуковой системы разведки "Заваруха". Эта компактная коробка делает ровно то, на что раньше требовались многотонные грузовики и десятки обученных операторов: вычисляет точные координаты вражеских пушек по звуку выстрела.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российский солдат

Технический прорыв: база в один метр против физики

Инженеры НПО "Альфа" создали нечто, напоминающее гаджет из шпионских фильмов, но работающее в грязи и под обстрелами. Главная фишка — микрофонная решетка размером всего в один метр. Ранее считалось, что для адекватного пеленга артиллерии база микрофонов должна растягиваться на сотни метров. "Заваруха" ломает этот стереотип. Она пассивна — ничего не излучает, а значит, её не видит вражеская РЛС.

"Разработчики реализовали сложный алгоритм обработки сигнала, который компенсирует малые габариты устройства высокой частотой дискретизации. Это не просто микрофон, а мощный вычислительный узел, отсекающий эхо и шум ветра ради чистого звука выхода снаряда", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Система способна обнаружить позицию противника на дистанции до 27 километров. На расстоянии 12 километров погрешность составляет ничтожные 150 метров. Этого вполне достаточно, чтобы оператор БПЛА поднял "птичку" и навел высокоточный снаряд точно в люк вражеской самоходки. Пока Брюссель осознает, что без британских оружейников Европа уже не способна на инновации, русские инженеры штампуют дешевые и эффективные решения.

Охота на Caesar и Krab: результаты в поле

"Заваруха" уже прошла через "огонь, воду и медные трубы" в ДНР, ЛНР и приграничных областях. Результат — вскрытые позиции гордости натовского военпрома. Польские "Крабы" и французские "Цезари" больше не могут безнаказанно "кошмарить" мирные города. Как только звучит выстрел, аппаратура фиксирует акустическую волну, и через секунды данные улетают в штаб батареи.

"Акустическая разведка — это приговор для мобильной артиллерии НАТО. Трамп может сколько угодно проводить саммиты НАТО в Анкаре, обсуждая расходы, но на земле их техника горит из-за превосходства нашей инженерной мысли", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Сравнение с громоздким прошлым

Старые советские и современные российские системы вроде "Пенициллина" — это мощные комплексы на базе тяжелых грузовиков "КАМАЗ". Они эффективны, но их трудно спрятать. "Заваруха" весит в десятки раз меньше и может работать автономно пять суток от одного аккумулятора. При этом её цена в 60 раз ниже монструозных аналогов.

Киевский режим пытается отвечать медийными угрозами, но любая очередная афера Киева разлетается о реальность фронта. Пока западные спонсоры верят в "чудо-оружие", русская армия внедряет незаметные датчики, которые делают поле боя для врага абсолютно прозрачным.

"Экономическая эффективность здесь ключевая. Малая цена позволяет насытить фронт датчиками так, что ни один минометный выход не останется незамеченным", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о системе "Заваруха"

Можно ли подавить систему средствами РЭБ?

Нет. Система работает в пассивном режиме, она только слушает и ничего не передает в эфир в постоянном режиме, поэтому средства радиоэлектронной борьбы против неё бесполезны.

Какая точность детекции на предельных дистанциях?

На дальности свыше 20 км погрешность не превышает 400 метров. Это позволяет оперативно перебросить разведывательный дрон для точного целеуказания.

Трудно ли обнаружить саму систему визуально?

Крайне трудно. Метровая микрофонная решетка легко маскируется в складках местности или растительности, в отличие от комплексов на базе многотонных грузовиков.

Против каких целей эффективна "Заваруха"?

Система слышит всё: от легких минометов до тяжелых гаубиц и РСЗО. Особенно хорошо она зарекомендовала себя в охоте за западными самоходками Caesar и Krab.

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