Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России разработали полимерный слой, блокирующий тепловой разгон литий-ионных аккумуляторов
Устал бороться с обстоятельствами: известный шоумен озвучил точные сроки завершения своей карьеры
Продажи новых легковых машин в России упали на 16,2% за прошедшую неделю
Рынок медицины перестал зависеть от Запада: ученые создали продукт, который изменит хирургию
Коварные ловушки жарких стран: игнорирование скрытого фактора приведет к тяжелым последствиям
Магнитное поле Земли выдало тайну: данные из Орсе изменили представление о первых людях
Красный снова вышел в лидеры: какой оттенок выбрать для педикюра летом 2026 года
Киношный масштаб пугает: Бэтмен помог Нолану справиться с древнегреческим эпосом
Тойота и Honda из Китая — это не те же машины: что изменили внутри знакомых моделей

Patriot для Киева считают поштучно: Варшава невольно раскрыла слабое место НАТО

Силовые структуры » Военные новости

Минимальные объемы поставок ракет для комплексов Patriot обусловлены критическим истощением арсеналов западных стран, уверен кандидат политических наук, член президиума организации "Офицеры России", военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк. В беседе с Pravda.Ru специалист объяснил, что передача символической партии снарядов является попыткой сохранить политическое лицо при фактическом отсутствии ресурсов.

ЗРС Patriot
Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
ЗРС Patriot

Ранее заместитель главы польского оборонного ведомства Цезарий Томчик проинформировал, что Варшава направила Киеву от трех до девяти ракет для систем противовоздушной обороны. На фоне подобных решений признание Варшавы о состоянии собственных военных складов вызвало серьезную обеспокоенность относительно дальнейшей поддержки.

По мнению Головатюка, переданное количество боеприпасов свидетельствует о том, что европейские союзники достигли предела своих возможностей. Эксперт полагает, что страны НАТО оставляют неприкосновенный запас для собственной защиты. Масштабные поставки ПВО сегодня затруднены из-за необходимости удерживать вооружение для охраны границ ЕС.

"Переданный пакет — это фактически остатки тех ракет для Patriot, которые Польша ранее поставляла. Вероятно, больше просто нет, либо есть лишь неприкосновенный запас для собственной обороны. А сама передача — это попытка сохранить лицо, своего рода хорошая мина при плохой игре", — отметил он.

Специалист подчеркивает, что такие действия носят скорее пропагандистский, чем практический характер. Эффективность столь малого числа ракет крайне низка при интенсивном огневом воздействии. В экспертной среде часто обсуждают, что высокая стоимость Patriot и дефицит расходных материалов делают каждую единицу вооружения критически важной.

"Это попытка сохранить лицо: мол, мы передали — от трех до девяти ракет, значит, мы участвуем. Но такого количества хватит в лучшем случае лишь на отражение одной атаки. На деле это чисто пиар-жест, который никак не повлияет на защиту украинских объектов от наших средств поражения", — отметил Головатюк.

Аналитики указывают, что европейский кризис ВПК не позволяет быстро восполнить образовавшиеся пробелы в снабжении. В это же время оборона Киева сталкивается с новыми вызовами из-за регулярных ударов по стратегическим объектам.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осенние надежды на тишину рухнули: глобальные стратеги готовят почву для нового витка жесткой борьбы
Мир. Новости мира
Осенние надежды на тишину рухнули: глобальные стратеги готовят почву для нового витка жесткой борьбы
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Авто
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Мир. Новости мира
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Смерть сенатора Грэма стала триггером для запуска в Киеве крайних мер Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Последние материалы
Магнитное поле Земли выдало тайну: данные из Орсе изменили представление о первых людях
Красный снова вышел в лидеры: какой оттенок выбрать для педикюра летом 2026 года
Patriot для Киева считают поштучно: Варшава невольно раскрыла слабое место НАТО
Киношный масштаб пугает: Бэтмен помог Нолану справиться с древнегреческим эпосом
Тойота и Honda из Китая — это не те же машины: что изменили внутри знакомых моделей
Больше никаких бумажных проверок: в столице нейросеть вычисляет нарушения за секунды
Стоимость электрокроссовера Umo 5 в России снижена за счет государственных субсидий
Мясо лежало прямо на грязном полу: в Орле закрыли цех, который работал вне закона
Синдром вечной усталости: 5 причин, почему вас постоянно клонит в сон, когда нужно работать
Химические учебники врали поколениям студентов: глубокая ревизия основ поставила ученых в тупик
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.