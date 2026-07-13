Patriot для Киева считают поштучно: Варшава невольно раскрыла слабое место НАТО

Минимальные объемы поставок ракет для комплексов Patriot обусловлены критическим истощением арсеналов западных стран, уверен кандидат политических наук, член президиума организации "Офицеры России", военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк. В беседе с Pravda.Ru специалист объяснил, что передача символической партии снарядов является попыткой сохранить политическое лицо при фактическом отсутствии ресурсов.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain ЗРС Patriot

Ранее заместитель главы польского оборонного ведомства Цезарий Томчик проинформировал, что Варшава направила Киеву от трех до девяти ракет для систем противовоздушной обороны. На фоне подобных решений признание Варшавы о состоянии собственных военных складов вызвало серьезную обеспокоенность относительно дальнейшей поддержки.

По мнению Головатюка, переданное количество боеприпасов свидетельствует о том, что европейские союзники достигли предела своих возможностей. Эксперт полагает, что страны НАТО оставляют неприкосновенный запас для собственной защиты. Масштабные поставки ПВО сегодня затруднены из-за необходимости удерживать вооружение для охраны границ ЕС.

"Переданный пакет — это фактически остатки тех ракет для Patriot, которые Польша ранее поставляла. Вероятно, больше просто нет, либо есть лишь неприкосновенный запас для собственной обороны. А сама передача — это попытка сохранить лицо, своего рода хорошая мина при плохой игре", — отметил он.

Специалист подчеркивает, что такие действия носят скорее пропагандистский, чем практический характер. Эффективность столь малого числа ракет крайне низка при интенсивном огневом воздействии. В экспертной среде часто обсуждают, что высокая стоимость Patriot и дефицит расходных материалов делают каждую единицу вооружения критически важной.

"Это попытка сохранить лицо: мол, мы передали — от трех до девяти ракет, значит, мы участвуем. Но такого количества хватит в лучшем случае лишь на отражение одной атаки. На деле это чисто пиар-жест, который никак не повлияет на защиту украинских объектов от наших средств поражения", — отметил Головатюк.

Аналитики указывают, что европейский кризис ВПК не позволяет быстро восполнить образовавшиеся пробелы в снабжении. В это же время оборона Киева сталкивается с новыми вызовами из-за регулярных ударов по стратегическим объектам.

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