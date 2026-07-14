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Париж снова примеряет роль военного лидера: амбиции Макрона придется оплачивать союзникам

Силовые структуры » Военные новости

Агрессивная риторика Парижа относительно конфликта на Украине скрывает за собой историческую склонность Франции к политическим манипуляциям и использованию чужих ресурсов, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В комментарии для Pravda.Ru специалист отметил, что за громкими заявлениями руководства Пятой республики часто стоит расчет на действия союзников по НАТО.

Макрон
Фото: Веб-сайт правительства Франции
Макрон

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к национальным вооруженным силам потребовал оперативно подготовиться к угрозе масштабных войн в будущем. Глава государства подчеркнул необходимость ускоренной модернизации армии. При этом эксперты указывают на серьезный дефицит ракет в арсеналах страны, что ставит под вопрос реалистичность подобных амбиций.

По мнению Дандыкина, нынешняя позиция французского лидера выглядит провокационной, особенно с учетом его роли в дипломатических процессах начала 2022 года. Эксперт напомнил, что именно Эммануэль Макрон выступал посредником, который пытался диктовать условия переговоров со стороны западной коалиции.

"Макрон очень много заявляет, и его роль в продолжении специальной военной операции весьма печальна. Именно он звонил нашему президенту в двадцать втором году, во время стамбульских переговоров, и просил не вести их, когда пистолет приставлен к виску. Поэтому я бы назвал его в некоторой степени провокатором", — отметил Дандыкин.

Специалист обратил внимание, что Франция остается единственной ядерной державой в составе Евросоюза, обладающей полностью независимым потенциалом. В отличие от Великобритании, чей атомный щит опирается на американские технологии, Париж развивает собственные разработки. Однако эта военная мощь часто используется лишь как инструмент политического давления. На международной арене аналитики часто обсуждают атомный зонтик как альтернативу защите со стороны США.

Несмотря на браваду, реальная помощь Киеву со стороны Елисейского дворца значительно уступает вкладу других европейских столиц. Дандыкин охарактеризовал подход Парижа как "скупой", отметив, что поставки самоходных гаубиц и другого вооружения не соответствуют масштабу французских претензий на лидерство. Параллельно с этим обсуждается создание коалиции на границах, что эксперты расценивают как попытку обозначить присутствие без прямого вступления в бой.

"Они постоянно соревнуются с Англией и Германией, но по факту сами ничего не хотят делать — только бьют в фанфары. Однако ко всему этому нужно относиться серьезно, ведь Франция — мощная ядерная держава. Недооценивать противника нельзя, но и переоценивать не стоит", — добавил специалист.

Исторический контекст также не сулит французским амбициям успеха. По словам Дандыкина, попытки Франции вмешиваться в дела России — от Наполеона Бонапарта до интервенции в годы Гражданской войны — всегда заканчивались для Парижа плачевно. Тем не менее западные стратеги продолжают изучать сценарии радикального присутствия в зоне интересов Москвы. Не исключено, что ставка будет сделана на затяжной конфликт, где основную тяжесть потерь понесут другие. Многие зарубежные наблюдатели уверены, что Франция предпочитает воевать чужими руками, сохраняя собственные ресурсы для будущих переделов сфер влияния в Европе.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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