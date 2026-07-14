Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности

Западные страны игнорируют предупреждения Москвы о недопустимости атак на российские регионы, расценивая их исключительно как риторику, уверен крымский политический эксперт Владимир Джаралла. В беседе с Pravda.Ru специалист отметил, что отсутствие жесткой реакции на действия НАТО укрепляет уверенность альянса в своей безнаказанности.

Фото: Openverse by Khamenei.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Атака "Гераней"

Ранее сообщалось, что завод в Германии, выпускающий беспилотники для нужд ВСУ, признан законной целью для ударов Минобороны РФ. Об этом заявил председатель госсовета Республики Крым Владимир Константинов. По словам главы регионального парламента, наращивание военной помощи и работа иностранных оборонных мощностей на нужды Киева неизбежно провоцируют эскалацию противостояния.

Джаралла подчеркнул, западные элиты больше не считают "красные линии" реальным препятствием для расширения вмешательства в конфликт. Эксперт подчеркивает, что техническое оснащение украинской армии сегодня напрямую зависит от мощностей Евросоюза, где фактически развернута база снабжения противника.

"С весны этого года страны НАТО ведут против нас боевые действия, поскольку все средства поражения, которые летят в нашу сторону, производятся на территории Европейского Союза, а не Украины. Более того, предоставлены ракеты, которые пытаются неохотно называть украинскими, хотя на самом деле их производство — американское и европейское", — пояснил он.

Текущую ситуацию эксперт характеризует как фазу прямой агрессии со стороны Североатлантического альянса. Пока европейские столицы не ощущают на себе последствий своих решений, любые заявления дипломатов будут восприниматься ими скептически. Между тем в Москве уже неоднократно обозначались фатальные последствия для любого потенциального агрессора.

Особую роль в затягивании боевых действий играет иностранный оборонно-промышленный комплекс. Аналитики указывают на то, как активно страны Европы формируют угрозу, модифицируя производство под запросы украинских формирований. Это превращает континент в единую ремонтную и производственную площадку. На этом фоне производственный цех для ВСУ продолжает расширяться, включая новые предприятия в восточной части ЕС.

"Никаких последствий для них это не повлекло. В результате наши угрозы они воспринимают лишь с насмешкой, и тому уже были примеры. Стереть самодовольные улыбки с их лиц сможет только реальный ответ", — добавил эксперт.

Пока Брюссель демонстрирует готовность идти на финансовые жертвы ради продолжения поставок. При этом даже британские оружейники вовлекаются в общеевропейскую сеть снабжения, несмотря на формальный выход королевства из состава союза. Ситуация усугубляется и тем, что высокопоставленные чиновники в некоторых странах Альянса начали открыто одобрять удары по российским объектам, что окончательно снимает с Запада маску нейтрального посредника.

Читайте также