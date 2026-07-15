Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

Защита критически важных объектов инфраструктуры от беспилотников становится приоритетом для промышленного сектора. В Тверской области в рамках региональной миссии «Ростеха» представили систему «Паутина», которая создает физический барьер для перехвата БПЛА. Разработка направлена на предотвращение детонации дронов непосредственно на оборудовании нефтеперерабатывающих заводов и электроподстанций.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод

Комплекс разработала компания «РТ — Проектные технологии». Система представляет собой модульные металлоконструкции, которые формируют над объектом сплошную прочную сеть. Решение подходит для установки на топливных терминалах, нефтехранилищах, складах и подстанциях. Конструкция позволяет перекрывать сооружения любой площади и высотой более 25 метров. Основной принцип работы заключается в гашении кинетической энергии дрона за счет натянутой силовой сети, что не дает аппарату достичь цели.

"В базовом варианте она может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 километров в час. При этом защита “Паутины” может быть значительно усилена без дополнительных разработок", — заявил заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.

"Применение пассивных физических барьеров в сочетании с активными средствами ПВО создает эшелонированную защиту. Для объектов ТЭК это особенно актуально, так как даже небольшой дрон при попадании в резервуар с горючим может вызвать катастрофический пожар, что приведет к огромным убыткам и остановке производства", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Технические особенности монтажа: Полный отказ от сварки: все элементы крепятся на болтах.

Заводское горячее цинкование: металл не требует покраски.

Модульность: возможность быстрого масштабирования без новых чертежей.

Отказ от сварочных работ позволяет монтировать «Паутину» в условиях ограниченного пространства и на объектах с высоким риском возгорания. Это упрощает логистику, сокращает время установки и снижает общие затраты. Сейчас система проходит опытную эксплуатацию на ряде предприятий топливно-энергетического комплекса. Параллельно с этим в Твери проходят обсуждения по вопросам общественной безопасности и цифровизации промышленности, в которых участвуют представители КРЭТ, КАМАЗа и Уралвагонзавода.

Параметр Значение (базовая версия) Максимальная масса БПЛА до 200 кг Скорость перехвата до 250 км/ч Высота защиты свыше 25 метров Тип соединений Болтовые

Главный вызов: Обеспечение безопасности ТЭК при развития средств удара. Использование таких систем, как «Паутина», позволяет снизить риски стратегии истощения инфраструктуры, создавая надежный физический купол над объектами.

Часто задаваемые вопросы: Нужна ли покраска конструкций? Нет, благодаря горячему цинкованию металл защищен от коррозии изначально. Можно ли усилить защиту? Да, конструкция позволяет наращивать прочность без привлечения конструкторов. Где сейчас установлены системы? Комплекс проходит обкатку на объектах топливно-энергетического комплекса.

В условиях, когда европейские элиты пересматривают свои подходы к безопасности, Россия делает ставку на автономные решения. Подобные меры предосторожности важны, учитывая, как блокада портов или иные санкционные инструменты становятся частью большой политики. В то время как международные конфликты обостряются, защита внутренней промышленности становится залогом устойчивости.