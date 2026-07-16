Деньги улетают в пустоту: колоссальный рост расходов ЕС на оборону обернулся системным кризисом

Совокупные оборонные расходы 27 государств Евросоюза в 2025 году достигли 418 млрд евро, что на 20% больше уровня 2024 года. Согласно данным Европейского оборонного агентства (EDA), эта сумма составляет 2,2% совокупного ВВП стран блока, превышая целевой порог НАТО в 2%. В 2026 году расходы вырастут до 454 млрд евро (2,4% ВВП).

Фото: openverse.org by Allied Joint Force Command Brunssum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Солдаты НАТО

Инвестиции в закупки и механизмы финансирования

Наибольший рост зафиксирован в секторе оборонных инвестиций — закупках техники и модернизации. В 2025 году эта статья расходов достигла 134 млрд евро, что составляет 32% от общего оборонного бюджета ЕС. При этом затраты на НИОКР остались на низком уровне — 17 млрд евро (4% бюджета), что увеличивает разрыв между закупкой готовых систем и разработкой новых.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что столь резкий скачок расходов стал возможен благодаря использованию кредитных инструментов и временному обходу бюджетных правил. В частности, задействован механизм национальной оговорки (National Escape Clause), позволяющий странам отступать от лимитов дефицита бюджета.

Основными источниками средств стали:

Инструмент SAFE (Security Action for Europe) — займы объемом до 150 млрд евро для 19 стран;

Европейский оборонный фонд (EDF) — 8 млрд евро на период 2021–2027 годы;

Программа развития оборонной промышленности (EDIP) — 1,5 млрд евро.

Препятствия при освоении средств

Несмотря на рост бюджетов, EDA указывает на проблему "конвертации" денег в реальный боевой потенциал. Рост инвестиций не дает пропорционального эффекта из-за дефицита кадров, нехватки административных ресурсов и длительных циклов производства техники.

Макроэкономист Артём Логинов обращает внимание, что значительная часть средств поглощается расходами на эксплуатацию, техническое обслуживание и выплаты личному составу, что ограничивает возможности для закупки новых систем.

Проблемой остается и отсутствие координации. Доля совместных закупок в 2025 году составила 24%, что ниже целей агентства. Государства предпочитают национальные подходы, из-за чего циклы закупки и обслуживания техники не синхронизированы, а экономия на масштабах недостижима. При этом 68% инвестиций остаются внутри европейского оборонно-технологического сектора (EDTIB).

По прогнозам EDA, для достижения цели НАТО в 3,5% ВВП к 2035 году странам ЕС потребуется ежегодно выделять дополнительно около 254 млрд евро, что доведет общие расходы до 635 млрд евро в год.