Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слишком дорого снимать квартиру: в Рубцовске ввели меру, которая облегчит бюджет молодых семей
Ждать обвала цен бесполезно: новая стратегия дилеров лишила покупателей надежды на выгоду
Улицы больше не будут прежними: Южно-Сахалинск изменил подход к облику заведений
Белгородская область: пять человек пострадали при атаках беспилотников 16 июля
Построили не просто дорогу: в Слободском создали пространство, которое заставит молодежь остаться
Туристы застряли бы в пробках: мост через Илистую открыли для всех в Приморском крае
Пешеходы больше не будут рисковать: Калининград пересмотрел подход к безопасности на перекрестках
Организм может не выдержать нагрузки: Батайск столкнулся с выбросом опасного вещества в воздух
Кожа сгорит за считанные минуты: ситуация с борщевиком в селе Айкино вынудила прокуратуру вмешаться

Гвардейская казачья бригада имени Платова наступает в районе Николаевки на территории ДНР

Силовые структуры

Гвардейская казачья бригада имени Платова продолжает наступление в районе Николаевки на территории Донецкой Народной Республики. Бойцы 6-й отдельной мотострелковой Лисичанской бригады ведут активные действия на славянско-краматорском участке фронта. Официальные данные о продвижении подразделения опубликованы в ресурсах 3-й общевойсковой армии ВС РФ.

Бойцы ВС РФ
Фото: https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бойцы ВС РФ

Статистика за первый летний месяц подтверждает высокую эффективность работы подразделения по ключевым объектам противника. За июнь казаки ликвидировали 11 укрытий личного состава, вывели из строя 10 терминалов Starlink и уничтожили девять складов, включая объекты с боеприпасами и ГСМ.

"В ходе боев также поражены восемь антенн-ретрансляторов, пункты управления беспилотниками, самоходная артиллерийская установка "Пион" и автомобильная техника", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Удары по вражеской инфраструктуре существенно снижают возможности координации подразделений ВСУ на данном направлении. Ликвидация средств связи и логистических узлов позволяет казачьей бригаде удерживать инициативу в зоне СВО. Российское казачество продолжает выполнять боевые задачи по защите рубежей Донбасса.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Москву сначала заморозит, а потом накроет жара: синоптики раскрыли дату резкого погодного разворота
Московская область
Москву сначала заморозит, а потом накроет жара: синоптики раскрыли дату резкого погодного разворота
Тайна из могилы потрясла Тверскую область: в вещах советского бойца нашли послание из Кореи
Тверская область
Тайна из могилы потрясла Тверскую область: в вещах советского бойца нашли послание из Кореи
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Воспитание
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Последние материалы
Ждать обвала цен бесполезно: новая стратегия дилеров лишила покупателей надежды на выгоду
Белгородская область: пять человек пострадали при атаках беспилотников 16 июля
Построили не просто дорогу: в Слободском создали пространство, которое заставит молодежь остаться
Туристы застряли бы в пробках: мост через Илистую открыли для всех в Приморском крае
Пешеходы больше не будут рисковать: Калининград пересмотрел подход к безопасности на перекрестках
Организм может не выдержать нагрузки: Батайск столкнулся с выбросом опасного вещества в воздух
Кожа сгорит за считанные минуты: ситуация с борщевиком в селе Айкино вынудила прокуратуру вмешаться
Гвардейская казачья бригада имени Платова наступает в районе Николаевки на территории ДНР
Классика в каждой чашке: превратило обычный сбор трав в мощный инструмент развития Зарайска
Вузы готовят цифровую охоту на прогульщиков: камеры не увидят главную причину пустующих аудиторий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.