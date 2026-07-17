Гвардейская казачья бригада имени Платова наступает в районе Николаевки на территории ДНР

Гвардейская казачья бригада имени Платова продолжает наступление в районе Николаевки на территории Донецкой Народной Республики. Бойцы 6-й отдельной мотострелковой Лисичанской бригады ведут активные действия на славянско-краматорском участке фронта. Официальные данные о продвижении подразделения опубликованы в ресурсах 3-й общевойсковой армии ВС РФ.

Фото: https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бойцы ВС РФ

Статистика за первый летний месяц подтверждает высокую эффективность работы подразделения по ключевым объектам противника. За июнь казаки ликвидировали 11 укрытий личного состава, вывели из строя 10 терминалов Starlink и уничтожили девять складов, включая объекты с боеприпасами и ГСМ.

"В ходе боев также поражены восемь антенн-ретрансляторов, пункты управления беспилотниками, самоходная артиллерийская установка "Пион" и автомобильная техника", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Удары по вражеской инфраструктуре существенно снижают возможности координации подразделений ВСУ на данном направлении. Ликвидация средств связи и логистических узлов позволяет казачьей бригаде удерживать инициативу в зоне СВО. Российское казачество продолжает выполнять боевые задачи по защите рубежей Донбасса.