Миллиарды мимо Вашингтона: Оттава нанесла болезненный удар по доминированию американского ВПК

Канада заключила контракт на закупку 190 бронированных машин боевой поддержки (ACSV) для расширения собственного автопарка и поставки техники Украине. Сделка стоимостью почти 2 млрд канадских долларов (около 1,4 млрд долларов США) рассчитана на четыре года. Поставщиком выступила компания General Dynamics Land Systems-Canada (GDLS-Canada).
Помимо обновления своих сил, Оттава оплатит производство дополнительных 35 машин ACSV для передачи Украине. Ранее Канада уже передала Киеву 89 единиц этой техники. С учетом нового заказа парк колесных легких машин боевой поддержки канадской армии вырастет с 360 до 550 единиц.
Контракт базируется на платформе Light Armored Vehicle 6.0, которая используется в восьми модификациях: от санитарных машин и командных пунктов до средств РЭБ и инженерной техники. Единая база позволяет снизить затраты на обучение экипажей и техническое обслуживание.
Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что структура подобных сделок часто включает не только стоимость самих машин, но и расходы на их жизненный цикл, включая поддержку и обслуживание, что объясняет общий объем финансирования.
В рамках сделки GDLS-Canada получила статус первого стратегического партнера в новой Оборонной промышленной стратегии Канады. Этот механизм предполагает приоритет местных производителей при условии их инвестиций в национальные исследования, разработки и расширение цепочек поставок внутри страны. Взамен правительство обязуется выступать основным заказчиком и помогать компаниям выходить на экспортные рынки.
Юрист по государственным закупкам Алексей Никитин указывает, что статус "стратегического партнера" юридически закрепляет долгосрочные обязательства поставщика перед государством по созданию рабочих мест и развитию внутренней базы, что делает контракт более чем просто коммерческой закупкой техники.
Переход на внутренние заказы стал ответом на экономическое давление со стороны США. Премьер-министр Марк Карни заявил о необходимости снизить зависимость от американского ВПК, отметив, что Канада больше не может направлять три четверти своих капитальных расходов на оборону в Соединенные Штаты.
При этом правительство готово работать с компаниями, имеющими американское происхождение, если они обеспечивают реальное экономическое присутствие в Канаде. В производстве машин GDLS-Canada задействовано более 600 канадских поставщиков.
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