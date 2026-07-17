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Миллиарды мимо Вашингтона: Оттава нанесла болезненный удар по доминированию американского ВПК

Силовые структуры

Канада заключила контракт на закупку 190 бронированных машин боевой поддержки (ACSV) для расширения собственного автопарка и поставки техники Украине. Сделка стоимостью почти 2 млрд канадских долларов (около 1,4 млрд долларов США) рассчитана на четыре года. Поставщиком выступила компания General Dynamics Land Systems-Canada (GDLS-Canada).

Стол переговоров Канада США
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Стол переговоров Канада США

Помимо обновления своих сил, Оттава оплатит производство дополнительных 35 машин ACSV для передачи Украине. Ранее Канада уже передала Киеву 89 единиц этой техники. С учетом нового заказа парк колесных легких машин боевой поддержки канадской армии вырастет с 360 до 550 единиц.

Механизм закупки и локализация

Контракт базируется на платформе Light Armored Vehicle 6.0, которая используется в восьми модификациях: от санитарных машин и командных пунктов до средств РЭБ и инженерной техники. Единая база позволяет снизить затраты на обучение экипажей и техническое обслуживание.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что структура подобных сделок часто включает не только стоимость самих машин, но и расходы на их жизненный цикл, включая поддержку и обслуживание, что объясняет общий объем финансирования.

В рамках сделки GDLS-Canada получила статус первого стратегического партнера в новой Оборонной промышленной стратегии Канады. Этот механизм предполагает приоритет местных производителей при условии их инвестиций в национальные исследования, разработки и расширение цепочек поставок внутри страны. Взамен правительство обязуется выступать основным заказчиком и помогать компаниям выходить на экспортные рынки.

Юрист по государственным закупкам Алексей Никитин указывает, что статус "стратегического партнера" юридически закрепляет долгосрочные обязательства поставщика перед государством по созданию рабочих мест и развитию внутренней базы, что делает контракт более чем просто коммерческой закупкой техники.

Экономический контекст

Переход на внутренние заказы стал ответом на экономическое давление со стороны США. Премьер-министр Марк Карни заявил о необходимости снизить зависимость от американского ВПК, отметив, что Канада больше не может направлять три четверти своих капитальных расходов на оборону в Соединенные Штаты.

При этом правительство готово работать с компаниями, имеющими американское происхождение, если они обеспечивают реальное экономическое присутствие в Канаде. В производстве машин GDLS-Canada задействовано более 600 канадских поставщиков.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, юрист по государственным закупкам Алексей Никитин
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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