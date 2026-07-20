Власти Запорожской области отчитались о взятии под контроль трассы Р-280 Новороссия. Можно ехать?

Российские военные взяли под полный контроль трассу Р-280 "Новороссия", обеспечивающую сухопутное сообщение с Крымом. Об этом доложил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий президенту Владимиру Путину во время встречи в Кремле. Эта дорога имеет ключевое значение для снабжения полуострова, и теперь, по словам Балицкого, угроза атак беспилотников на всём протяжении маршрута значительно снизилась благодаря применению новых средств защиты.

Фото: https://unsplash.com by Itadaki is licensed under Free Фото автомобиля

"Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. Могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов", — подчеркнул Балицкий.

Он отметил, что ВС РФ постоянно совершенствуют средства борьбы с беспилотной авиацией, привлекая к обеспечению безопасности не только военных, но и Росгвардию, региональную администрацию и другие силовые структуры.

Известно из открытых источников, что для защиты трассы используются мобильные огневые группы (МОГ), оснащённые крупнокалиберными пулемётами, зенитными установками и тепловизорами. В кузове автомобиля или на специальном прицепе монтируются крупнокалиберные пулеметы (ДШК, «Корд», «Утес»), спаренные зенитные установки ЗУ-23-2 или автоматические пушки. Часть бойцов может иметь при себе ПЗРК («Игла», «Верба») и антидроновые ружья.

Расчеты распределяются вдоль трассы и на подступах к ней с шагом в несколько километров, создавая сплошную защитную линию.

Они способны оперативно разворачиваться на огневых позициях и вести заградительный огонь по низколетящим дронам. Одновременно с этим применяются средства радиоэлектронного подавления, которые нарушают управление и GPS-навигацию беспилотников. Наряду с этим развёрнута сеть беспилотников для постоянного мониторинга воздушного пространства и заблаговременного выявления целей. Новые комплексы радиотехнической разведки позволяют засекать сигналы управления украинскими дронами и предупреждать посты охраны, а системы РЭБ настроены на подавление рабочих частот.

По данным Министерства обороны РФ, последний крупный инцидент с уничтожением БПЛА над трассой Р-280 произошёл 30 июня. Тогда была перехвачена группа высотных ударных беспилотников, включая модели Hornet американского производства. Дроны были сбиты бойцами бригады войск беспилотных систем "Варяг" с применением стрелкового оружия и воздушных таранов.

При этом важно разделять характер угроз на этой магистрали: Первая угроза — это прорыв крупных самолетных БПЛА вглубь страны. Благодаря развертыванию новых средств ПВО, последняя такая попытка 30 июня была полностью пресечена.

Вторая — это атаки мелких FPV-дронов-камикадзе и сбросы мин дистанционного минирования на дорожное полотно, которые происходили регулярно на протяжении всей весны и начала лета 2026 года. Именно для борьбы с ними трассу и взяли под "особый контроль". Сообщается, что съёмочная группа телеведущего Владимира Соловьёва 18 июля на трассе Р-280 подверглись атаке украинского беспилотника. БПЛА был уничтожен FPV-перехватчиком 19-го батальона противодействия БПС за доли секунды до атаки.

Из-за участившихся ранее атак ВСУ по трассе «Новороссия» с конца мая в Крыму возник дефицит топлива. В настоящее время ситуация на АЗС остается напряженной. Министерство региональной безопасности совместно с Министерством транспорта и развития транспортной инфраструктуры напоминают о необходимости строго соблюдать правила безопасности при движении по данной федеральной трассе.