Российские войска уничтожили два сухогруза и склады ГСМ в Одесском порту в ответ на атаки БПЛА

Российские ПВО сбили 381 украинский беспилотник самолетного типа. Атаки затронули Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Калужскую и Волгоградскую области, а также ряд других регионов.

Фото: mil.ru is licensed under public domain ПВО

В ответ Вооруженные силы России нанесли удары по объектам военной логистики и инфраструктуры на побережье Черного моря.

В Одесском порту беспилотники поразили два сухогруза с военными грузами и резервуары с горюче-смазочными материалами. В порту "Черноморск" уничтожены объекты, которые использовались для приема и отправки военных грузов. Кроме того, южнее Затоки поражены один сухогруз и два балкера.

Объект атаки Результат Приграничные регионы РФ Сбит 381 БПЛА Одесский порт Поражены 2 сухогруза и склады ГСМ Порт "Черноморск" Уничтожена военная инфраструктура Район Затоки Поражены 3 судна (балкеры и сухогруз)