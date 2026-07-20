Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваши данные больше не в безопасности: новые функции ИИ в браузерах открыли двери для кражи данных
Мозгу не нужны инструкции для отражения угрозы: организм включает защиту задолго до проникновения вируса
Ожирение в мире выходит из-под контроля: почему диеты и фитнес-трекеры больше не помогают
Тайны телескопа Джеймс Уэбб: взаимодействие соседних систем определило облик первых галактик
Мы не первые, кто понял геометрию: опыт в Нью-Йорке выявил общие корни мышления людей и приматов
Путь к Деду Морозу станет проще: ремонт трассы в Кировской области откроет доступ к Великому Устюгу
Суд США заблокировал объединение Paramount и Warner Bros. Discovery из-за антимонопольных рисков
СДВГ можно распознать по одному видеоролику? Вот когда на самом деле нужна помощь специалиста
Почти сто тысяч тонн в брак: Псковская область столкнулась с системным сбоем в качестве зерна

Российские войска уничтожили два сухогруза и склады ГСМ в Одесском порту в ответ на атаки БПЛА

Силовые структуры

Российские ПВО сбили 381 украинский беспилотник самолетного типа. Атаки затронули Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Калужскую и Волгоградскую области, а также ряд других регионов.

ПВО
Фото: mil.ru is licensed under public domain
ПВО

В ответ Вооруженные силы России нанесли удары по объектам военной логистики и инфраструктуры на побережье Черного моря.

В Одесском порту беспилотники поразили два сухогруза с военными грузами и резервуары с горюче-смазочными материалами. В порту "Черноморск" уничтожены объекты, которые использовались для приема и отправки военных грузов. Кроме того, южнее Затоки поражены один сухогруз и два балкера.

Объект атаки Результат
Приграничные регионы РФ Сбит 381 БПЛА
Одесский порт Поражены 2 сухогруза и склады ГСМ
Порт "Черноморск" Уничтожена военная инфраструктура
Район Затоки Поражены 3 судна (балкеры и сухогруз)
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Ростовская область
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Популярное
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди

В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.

Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Последние материалы
Экологическое равновесие Ростовской области под ударом: реальные масштабы отравления водоёмов
Промышленность получила новый импульс: Ульяновская область запускает совместные проекты с Владимиром
Опасные игры с кодом жизни: запуск программы модификации внутри организма изменит правила медицины
Проверка зерна в Псковской области вскрыла проблему: десятки тысяч тонн не прошли контроль
Рынок топлива буквально трещит: Сибирь перенесла ремонты заводов, чтобы избежать коллапса
Поездка через всю страну: груз из Новосибирска изменил жизнь семей в Брянской области
В школах Великолукска отменяют домашние задания и запускают новые предметы
Ночью город закроют на части: водителям в Минске придется пересмотреть свои привычные маршруты
Опасность скрывалась в привычной приправе: исследование связало любовь к чили с риском для пищевода
Чудовищная ложь о матери просто повсюду: сын Бритни Спирс прервал молчание из-за вирусных роликов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.