Российские войска уничтожили два сухогруза и склады ГСМ в Одесском порту в ответ на атаки БПЛА

Российские ПВО сбили 381 украинский беспилотник самолетного типа. Атаки затронули Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Калужскую и Волгоградскую области, а также ряд других регионов.
В ответ Вооруженные силы России нанесли удары по объектам военной логистики и инфраструктуры на побережье Черного моря.
В Одесском порту беспилотники поразили два сухогруза с военными грузами и резервуары с горюче-смазочными материалами. В порту "Черноморск" уничтожены объекты, которые использовались для приема и отправки военных грузов. Кроме того, южнее Затоки поражены один сухогруз и два балкера.
|Объект атаки
|Результат
|Приграничные регионы РФ
|Сбит 381 БПЛА
|Одесский порт
|Поражены 2 сухогруза и склады ГСМ
|Порт "Черноморск"
|Уничтожена военная инфраструктура
|Район Затоки
|Поражены 3 судна (балкеры и сухогруз)
В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.