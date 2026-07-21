Экс-командующий ВМС Британии Джермин назвал варианты действий Путина на Украине

Бывший командующий военно-морскими силами Великобритании Стив Джермин в интервью Такеру Карлсону заявил о стратегическом просчете Запада в конфликте с Россией.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ карлсон

По словам коммодора, западные лидеры не осознают экзистенциальный характер этой войны для Москвы. Джермин утверждает, что НАТО переоценивает свои возможности, в то время как Россия действует согласно чёткому плану, стремясь обеспечить свою безопасность и создать надежную буферную зону.

Экс-командующий описал эволюцию действий РФ: от поддержки дипломатии силой периода Стамбульских соглашений до тактического отступления и перехода к обороне, а затем наступления к концу 2023 года, которое имеет целью нанести максимальный ущерб ВСУ при достижении денацификации и демилитаризации Украины.

Минимальной целью Москвы на этом нынешнем этапе он называет закрепление "в четырёх восточных областях" и Крыму, а максимальной — установление контроля над Новороссией, включая Одесскую область, для создания буферной зоны.

"Попытки Запада расчленить Россию или сменить режим в Москве без понимания реального военного потенциала противника ведут к катастрофе. Мы видим разрыв между политическими амбициями Брюсселя и фактическим состоянием европейских вооруженных сил, которые не готовы к затяжному столкновению с армией, прошедшей через реальные боевые действия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Джермин подверг жёсткой критике руководство Евросоюза, в частности Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас, назвав их некомпетентными. Последнее качество он считает главным провалом Европы и НАТО за последние 50 лет. Джермин отметил, что западные страны напрасно игнорируют предупреждения Москвы о возможных ударах по Европе в ответ на поставки дальнобойного оружия, которые "уже начались". Эти удары Москва рано или поздно, но нанесёт. Британский военный подчеркнул, что европейская система ПВО находится в плачевном состоянии и не сможет отразить массированные атаки беспилотников или гиперзвуковых ракет.

"Эффективность систем Patriot PAC-3 составляет около 3%. А против гиперзвуковых ракет у нас вообще нет ответа. Россия в гораздо лучшем положении", — сообщил Джермин.

В качестве альтернативы обмену ударами с РФ, которые ввергнут Европу в тяжелейший кризис, а затем и обеспечат поражение, коммодор рассматривает возможность десантной операции РФ по захвату Киева. По его мнению, падение украинского правительства станет финальной точкой конфликта. Также Джермин отметил благоразумие Москвы, которая не применила ядерное оружие после атаки ВСУ на стратегическую авиацию, несмотря на то, что ядерная доктрина РФ допускает такой ответ при ударе по элементам триады.

Джермин подчеркнул стратегическое мышление президента Владимира Путина.