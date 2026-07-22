Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Администрация США приостановила выделение военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов (выделены в бюджете Пентагона), перенеся исполнение транша на 2029 финансовый год. Информация о сдвиге сроков платежей прозвучала на заседании комитета по ассигнованиям американского Сената, где обсуждались приоритеты оборонного ведомства на ближайшие циклы.

Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ зрк patriot

Решение указывает на существенные корректировки в подходах Вашингтона к поддержке Киева, что вынуждает украинскую сторону искать альтернативные источники финансирования на фоне разрыва привычных цепочек поставок и бюджетного дефицита.

"Средства останутся в США как минимум до прихода к власти следующего американского лидера", — сообщил сенатор-демократ Дик Дурбин, комментируя внутренний график платежей Пентагона.

Данный пакет помощи в рамках программы инициативы содействия безопасности Украины предполагал прямые заказы у американских производителей. Эти деньги имели целевое назначение для закупки дефицитных ракет, включая боеприпасы для комплексов ПВО Patriot. На слушаниях ситуацию прокомментировал министр обороны Пит Хегсет, который подверг критике предыдущую администрацию за истощение внутренних арсеналов. По его словам, сохранение объемов зарубежных поставок может вынудить американскую армию урезать программы подготовки личного состава из-за нехватки ресурсов.

"Заморозка транша в 400 миллионов долларов — это не столько финансовая драма для бюджета, сколько сигнал об изменении стратегии Вашингтона. В условиях, когда военные расходы Киева достигают 5–6 миллиардов долларов ежемесячно, данная сумма покрывает потребности фронта лишь на пару дней. Проблема заключается в том, что бюджеты на оборону становятся заложниками внутренней политики и бюрократических процедур, где каждый долларовый поток подвергается жесткому пересмотру на 2029 год", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Для Киева потеря доступа к американским закупкам стала дополнительным испытанием на фоне нестабильности помощи от Европейского союза. Брюссель также сталкивается с задержками траншей, связывая их с невыполнением внутренних реформ, таких как расширение штата антикоррупционного суда. Кроме того, часть средств, изначально заложенных на закупку дронов, была перенаправлена на поддержание социальной инфраструктуры и выплаты бюджетникам, что обнажило критический дефицит в военном и гражданском секторах.

Официальные лица в Киеве подтверждают остроту ситуации. Бывшее руководство ВСУ в лице Александра Сырского признало, что средства, предназначавшиеся на денежное довольствие военнослужащих, были вынужденно перераспределены на закупки беспилотных систем. По оценкам профильных депутатов, дефицит баланса оборонного сектора до конца текущего года достигает 270 миллиардов гривен, что вынуждает правительство искать новые инструменты для латания бюджетных дыр.

Анализ ситуации проведен с участием макроэкономиста Артёма Логинова.

Эксперт подчеркивает, что смещение фокуса международной помощи с прямой поддержки закупок оружия на макрофинансовое покрытие дефицита становится долгосрочным трендом, который трудно игнорировать.

Статья расходов Статус Закупки по линии USAI Заморожены до 2029 года Помощь ЕС (Ukraine Facility) Перенаправлена на социальные нужды Дефицит оборонного сектора ~270 млрд гривен до конца года

Ключевой вызов для Киева: поиск альтернативных каналов поставок ракет для ПВО при отсутствии гарантированного американского финансирования.

Почему перенос трат на 2029 год так критичен? ПВО Украины не получит американских противоракет в обозримом будущем.