Много убитых: удар ВКС РФ по полигону Киевом сорвал закрытую выставку вооружений

Россия отвечает на удары по своим военно-промышленным объектам. Сегодня шесть человек погибли, ещё 26 получили ранения в результате ракетной атаки ВСУ на промышленное предприятие в Кирове.

Фото: https://i.pinimg.com/ is licensed under gr.pinterest.com Ракета "Сапсан" ВСУ

Днём 24 июля пришла новость от основателя украинской компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерия Боровика, который заявил, что был "очень серьёзный удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружений". Информацию подтвердил блогер Анатолий Шарий.

"РФ во время атаки баллистическими ракетами нанесла очень серьёзный удар по одному из полигонов под Киевом, где проходила выставка вооружения. Есть погибшие и разрушения. По моей информации, погибших очень много", — написал он в Telеgram.

Эксперты в профильных Telegram-каналах и СМИ проводят прямую аналогию с ударом по Черниговскому драмтеатру в августе 2023 года. Тогда там тоже проходила аналогичная закрытая выставка-конференция производителей ударных БПЛА "Лютые птички", на которой также присутствовал Валерий Боровик. Российская разведка тогда оперативно вскрыла координаты съезда операторов и инженеров, после чего по зданию прилетел ОТРК "Искандер".

OSINT-ресурс AMK Mapping сообщает, что за утренний ракетный удар по Киеву было выпущено около 6 баллистических ракет "Искандер-М" и около 4 гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон", целью которых были Киев и район "авиабазы Васильково".

Полигон в районе Василькова — крупный тактический объект к югу от Киева. Он регулярно используется как база материально-технического снабжения и площадка, куда свозят зарубежное вооружение (включая БПЛА). На его базе дислоцируется 40-я бригада тактической авиации ВСУ, там же расположены подземные бункеры, склады вооружения и ремонтные цеха для беспилотников.

Территория вокруг аэродрома активно используется военными как тактический полигон для испытания новой техники, развертывания систем ПВО (включая комплексы Patriot) и обучения персонала. Именно поэтому закрытая технологическая выставка вполне могла быть организована на этой защищенной и закрытой от посторонних глаз территории.

Минобороны РФ пока не комментировало этот удар.