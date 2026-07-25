Франция готовит к испытаниям в Украине новую РСЗО Thundart

Компании MBDA и Safran готовят к испытаниям прототипы реактивной системы залпового огня (РСЗО) Thundart. По данным French Aid to Europe, тестирование комплекса планируется провести в боевых условиях на территории Украины, после чего систему намерены принять на вооружение Франции.
Разработка Thundart направлена на замену устаревших систем M270 LRU (Lance-Roquettes Unitaire). Новый комплекс базируется на шасси грузовика Scania 8x8 с поворотным креплением пусковой установки. Основной технический особенностью является совместимость ракет Thundart с существующими пусковыми модулями M270 LRU.
Текущая дальность полета ракет составляет 150 км, при этом разработчики заявляют о планах увеличить этот показатель до 500 км. Конкретные характеристики боевых элементов не раскрываются. Ожидается, что компания Safran интегрирует в ракеты систему наведения от семейства корректируемых авиабомб AASM Hammer.
Учёный-физик Дмитрий Лапшин отмечает, что использование навигационных систем от авиационных бомб в ракетах РСЗО требует перенастройки алгоритмов управления из-за разницы в скоростях и траекториях полета снаряда.
Параллельно с проектом Thundart в рамках программы FLP-T компания Turgis & Gaillard представила альтернативный проект комплекса Foundre. Оба проекта решают проблему дефицита исправных систем LRU, часть которых вышла из строя из-за нехватки запасных частей.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.