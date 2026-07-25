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Франция готовит к испытаниям в Украине новую РСЗО Thundart

Силовые структуры » Военные новости

Компании MBDA и Safran готовят к испытаниям прототипы реактивной системы залпового огня (РСЗО) Thundart. По данным French Aid to Europe, тестирование комплекса планируется провести в боевых условиях на территории Украины, после чего систему намерены принять на вооружение Франции.

Флаг Франции
Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг Франции

Разработка Thundart направлена на замену устаревших систем M270 LRU (Lance-Roquettes Unitaire). Новый комплекс базируется на шасси грузовика Scania 8x8 с поворотным креплением пусковой установки. Основной технический особенностью является совместимость ракет Thundart с существующими пусковыми модулями M270 LRU.

Технические параметры и наведение

Текущая дальность полета ракет составляет 150 км, при этом разработчики заявляют о планах увеличить этот показатель до 500 км. Конкретные характеристики боевых элементов не раскрываются. Ожидается, что компания Safran интегрирует в ракеты систему наведения от семейства корректируемых авиабомб AASM Hammer.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин отмечает, что использование навигационных систем от авиационных бомб в ракетах РСЗО требует перенастройки алгоритмов управления из-за разницы в скоростях и траекториях полета снаряда.

Параллельно с проектом Thundart в рамках программы FLP-T компания Turgis & Gaillard представила альтернативный проект комплекса Foundre. Оба проекта решают проблему дефицита исправных систем LRU, часть которых вышла из строя из-за нехватки запасных частей.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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