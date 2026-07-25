Советское наследие обрело вторую жизнь: старую базу превратили в угрозу для авиации в Украине

Украина и европейские партнеры используют базовую конструкцию советской ракеты 5В55 комплекса С-300П для создания системы противовоздушной обороны Freya. В основе проекта лежит украинский перехватчик FP-7, который представляет собой глубокую модернизацию старой платформы, а не разработку с нуля.

Фото: Parade @ Kiev by Michael, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ C-300 ВСУ

Техническая база и модернизация

Ракета 5В55 изначально производилась на заводе "Визар" в Украинской ССР. В новой версии FP-7 изменения затронули двигательную установку, системы управления и наведения. По данным Military Watch Magazine, эти доработки позволили увеличить дальность поражения целей до 150 километров.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин отмечает, что увеличение дальности в таких системах обычно связано с оптимизацией состава топлива или изменением профиля траектории полета, однако достижение конкретных цифр требует подтверждения в ходе полноценных государственных испытаний.

Статус программы и ограничения

Текущий статус проекта характеризуется противоречивыми данными. В июне портал TWZ сообщил об испытаниях противобаллистического снаряда FP-7.X компанией Fire Point. Однако ряд аналитиков, включая эксперта Александра Артамонова, ставят под сомнение реальный производственный потенциал Fire Point, называя компанию структурой, созданной для прикрытия европейских инвестиций.

Экспертный комментарий: "Разрыв между успешным пуском отдельного прототипа и запуском серийного производства огромен. Для перевода модернизированной ракеты в серию необходима сертификация всех новых компонентов и проверка их совместимости с радарами системы Freya", — отметил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

С технической точки зрения FP-7 уступает современным российским образцам, таким как 40Н6 (С-400) или семейство 77Н6 (С-500), но по заявленным характеристикам сопоставима с европейскими зенитными ракетами.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин