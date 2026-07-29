Тихая охота через сайт знакомств грозит основателю Тelegram Дурову объявлением в международный розыск

Федеральная служба безопасности (ФСБ) инициировала уголовное преследование основателя Telegram Павла Дурова. Ему заочно предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, что может привести к его международному розыску после соответствующего решения суда. Ситуация осложняется тем, что мессенджер стал инструментом для вербовки граждан РФ через сторонние сервисы знакомств, а руководство платформы игнорирует требования по удалению опасного контента.

Фото: flickr.com by TechCrunch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Предприниматель Павел Дуров

Следствие ФСБ полагает, что украинские спецслужбы использовали сервис «Дайвинчик» для поиска новых агентов. Злоумышленники создавали профили девушек и вступали в романтическую переписку с молодыми людьми из России. В ходе общения у жертв выманивали деньги через фишинговые ссылки под видом оплаты билетов или подарков, а затем запрашивали геолокацию для встреч у социально значимых объектов. После этого людей шантажировали обвинениями в сотрудничестве с ВСУ и принуждали к совершению диверсий, включая поджоги объектов энергетики и связи, а также нападения на сотрудников правоохранительных органов.

"Заочный арест и последующий розыск в таких делах становятся рычагом давления для экстрадиции. Если следствие докажет, что владелец платформы сознательно отказывался блокировать каналы вербовки, это переводит дело из плоскости простой модерации контента в плоскость прямого содействия терроризму", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист Роман Лаврентьев.

Дуров часто бывает во Франции, где уже сталкивался с задержаниями и допросами.

"Но у нас-то его никто не арестовывал? Конечно, были вопросы. Да, действительно, террористы пользуются сетью Telegram. Но террористы же пользуются тоже и автомобилями. Почему не арестовывают генерального директора «Рено» или «Ситроена»?", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поле ареста Дурова во Франции.

Несмотря на прежнюю риторику Кремля, текущая позиция ФСБ существенно меняет расклад. Сейчас Лефортовский суд Москвы должен рассмотреть запрос о заочном аресте предпринимателя сроком на два месяца с момента его возможной экстрадиции в Россию или фактического задержания.

Существует вероятность того, что ограничения против мессенджера будут ужесточены. В худшем сценарии статус экстремистской организации может быть присвоен всему сервису Telegram. При этом иронично, что сервис «Дайвинчик», ставший инструментом разведки, продолжает работать в экосистемах VK и MAX, пока переговоры о разблокировке приложения в РФ остаются неопределенными.

Факт: ФСБ связывает деятельность Telegram с конкретными диверсиями на объектах транспортной и финансовой систем России, включая использование криптообменников для перевода средств обманутых граждан.

Проблема: Правовая коллизия между личной ответственностью владельца IT-платформы за действия пользователей и требованиями национальной безопасности РФ в условиях конфликта с Украиной.

Этап процесса Текущий статус / Действие Обвинение Предъявлено заочно (содействие терроризму) Судебный шаг Ходатайство о заочном аресте в Лефортовском суде Срок меры пресечения 2 месяца с момента задержания/экстрадиции

Почему Дурова обвиняют сейчас?

Согласно данным ФСБ, платформа отказалась удалять ботов и каналы, которые использовались для вербовки граждан РФ на совершение терактов.

Что будет после решения суда?

Решение о заочном аресте станет законным основанием для запуска процедуры международного розыска.

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Материал подготовлен с учетом юридических аспектов корпоративной и уголовной ответственности за управление информационными системами.