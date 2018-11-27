На видео допроса, опубликованного ФСБ, капитан третьего ранга флота Украины Владимир Лесовой признал то, что сознательно игнорировал запросы по остановке, многократно озвученные российскими пограничниками, а целью всего рейда была провокция.
Другие допрошенные моряки, в частности, младший лейтенант Алексей Драч, подтвердил, что его и его коллег предупредили о том, что они нарушают морскую границу РФ.
Напомним, 25 ноября три украинских корабля пересекли границу России и вошли во временно закрытую акваторию. В окружении российских катеров и кораблей, "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" продолжали маневрирование, игнорируя требования пограничников. По флоту Украины сначала были совершены предупредительные выстрелы, после — стрельба на поражение. Сообщается, что трое украинских матросов получили ранения, им была оказана медицинская помощь и на данный момент угрозе их жизни нет. В итоге украинские корабли были задержаны в 50 километрах от обычного места прохода морских судов в Керченском проливе.
В России по факту произошедшего открыто уголовное дело, в Украине же инцидент назвали "актом военное агрессии" и по предложению Петра Порошенко перевели страну на военное положение, войска приведены в боевую готовность.
Россия предложила в срочном порядке провести Совет Безопасности ООН для обсуждения ситуации, но инициатива была заблокирована большинством голосов.
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