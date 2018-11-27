"Стреляйте в ответ": родные украинского моряка рассказали об инструкциях перед походом

По словам родственников, 23 ноября, перед выходом в море у моряков отобрали телефоны и запретили сообщать семьям детали операции.

Близкие Андрея Артёменко тем не менее узнали указания, полученные командой судна от руководства. Сообщается, что Артёменко рассказал свое невесте Марине о приказании не останавливать ход, несмотря на действия российских пограничников, а в случае, если по украинским кораблям откроют огонь, атаковать в ответ.

Сам Артёменко, член экипажа судна "Бердянск", в ходе конфликта получил ранение и сейчас находится в больнице, однако угрозе его жизни, как и жизням ещё двух раненных украинцев, нет. Одновременно с этим представители Украины в ООН заявляют, что один из моряков в критическом состоянии.

Ранее сегодня "Правда.Ру" писала о том, что ФСБ опубликовал видео допроса украинских моряков. На видеозаписи капитан третьего ранга Владимир Лесовой говорит о том, что осознанно не подчинялся законным требованиям российских пограничников, а действия трёх кораблей флота Украины признаёт провокационными.

Все подробности инцидента, получившего в СМИ название Керченского кризиса, можно найти на "Правде.Ру". Также мы сообщали о том, что по решению Верховной Рады и Петра Порошенко на Украине было введено военное положение на 30 дней.

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